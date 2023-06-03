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Yurdun iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor

İsa Toprak  | 03.06.2023 - Güncelleme : 03.06.2023
Yurdun iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Ankara

Yurdun iç kesimlerinde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yağışların İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Sakarya, Isparta, Kayseri, Kırşehir ve Nevşehir çevreleriyle Konya'nın kuzey ve batı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca Muş çevrelerinde bu akşam kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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