Dolar
20.96
Euro
22.44
Altın
1,948.20
ETH/USDT
1,905.50
BTC/USDT
27,255.00
BIST 100
5,114.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bolu'da sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı

Mehmet Emin Gürbüz  | 03.06.2023 - Güncelleme : 03.06.2023
Bolu'da sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı

Bolu

Bolu'da sağanak, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kentte öğleden sonra aniden bastıran sağanak, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sağanak nedeniyle suyla dolan bazı alt geçitler, araçların mahsur kalmaması için trafik ve zabıta ekiplerince ulaşıma kapatıldı.

Kuvvetli yağış nedeniyle bazı rögarlar taştı, yollarda su birikintileri oluştu. Bazı iş yerleri ve evleri su bastı.

Alt geçitler, belediye ekiplerinin su tahliye çalışmasının ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Sağanak, kent merkezinde etkisini sürdürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bolu'da sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı
Sivas'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da LGS'ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz olacak
Başkentte sağanağın etkisiyle su basan dairedeki eşyalar balkondan düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmek için canla, başla çalışmayı sürdüreceğiz

Benzer haberler

Bolu'da sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı

Bolu'da sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı

Eskişehir'de kuvvetli yağış sele neden oldu

İzmir'de sağanak su baskınlarına yol açtı

Ankara'da öğleden sonra kuvvetli sağanak bekleniyor

Ankara'da öğleden sonra kuvvetli sağanak bekleniyor
Yurdun batı kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Yurdun batı kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Sağanak bazı illerde taşkınlara ve su baskınlarına yol açtı

Sağanak bazı illerde taşkınlara ve su baskınlarına yol açtı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet