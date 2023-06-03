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Başkent Ankara’da sağanak yağış etkili oluyor. Başkent Ankara’da sağanak ve dolu etkili oluyor. -VTR- Başkent Ankara’da dolu yağışı etkili oluyor.
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Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu

Ankara'da öğle saatlerinde başlayan sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

İsa Toprak, Yusuf Soykan Bal, Buğrahan Ayhan  | 03.06.2023 - Güncelleme : 03.06.2023
Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu Fotoğraf: Mehmet Akif Parlak/AA

Ankara

Kent merkezindeki bazı ilçelerde kısa süreli dolu yağışının görüldüğü şehirde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Bazı meydan ve caddelerdeki araçlar biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Fotoğraf: Ömer Taha Çetin/AA

Yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını bekledi.

Cadde ve yollarda biriken suların tahliyesi için ilçe ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın bugün öğle saatlerinden sonra kuvvetli olacağı uyarısında bulunmuştu.

Kuvvetli yağışın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

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