Dolar
20.96
Euro
22.44
Altın
1,948.20
ETH/USDT
1,905.50
BTC/USDT
27,255.00
BIST 100
5,114.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurul’da düzenlenen yemin töreninin ardından TBMM’den ayrılıyor.
logo
Gündem

Eskişehir Seyitgazi'de selin etkilediği alanlarda onarım ve temizlik çalışmaları sürüyor

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle yaşanan sel sonrası altyapı onarım ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Yavuz Emrah Sever, Emrah Yaşar  | 03.06.2023 - Güncelleme : 03.06.2023
Eskişehir Seyitgazi'de selin etkilediği alanlarda onarım ve temizlik çalışmaları sürüyor Fotoğraf: Yavuz Emrah Sever / AA

Eskişehir

Yarbasan, Sarıcailyas, Çatören, Sancar, Şükranlı ve Cevizli kırsal mahallelerinde aşırı yağış ve su baskınlarından dolayı hasar oluştu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) ile Devlet Su İşleri, Karayolları Şube Şefliği ve Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ'ye (OEDAŞ) bağlı ekipler bölgede çalışma yürütüyor.

Büyükşehir Belediyesi Yol İşleri ekipleri Çatören Mahallesi'ne ait bağlantı yolunda selin getirdiği çamur ve taşları kaldırıyor. Sel nedeniyle tıkanan dere yataklarında iş makineleriyle temizleme çalışması yapılıyor. Selin hasar verdiği Seyitgazi-Yazılıkaya yolunda da onarım sürüyor.

Ekiplerin bölgede yaptığı çalışmalar dronla havadan görüntülendi.

Çatören Mahalle Muhtarı Cengiz Gül, gazetecilere, dün öğleden sonra başlayan sağanak ve dolunun iki dere arasındaki mahallelerde sele neden olduğunu söyleyerek, "2-3 ev ile bazı ahırlarımız yıkıldı. Tarım arazilerimiz, duvarlarımız hiçbir şeyimiz kalmadı. Devlet büyüklerimiz yanımızda. Geceden beri ekipleriyle buradalar. Allah bin kere razı olsun." dedi.

Mahalle sakinlerinden Osman Ünal da sokakların ve su şebekelerinin zarar gördüğünü, selin büyük hasara yol açtığını anlattı.

Ekili arazilerinin de sular altında kaldığını aktaran Ünal, "Şebekelerdeki sorun nedeniyle evlerimizdeki su kullanılacak durumda değil. Elektriklerimiz kısa bir süre sonra tamir edildi. Kilitli parke döşeli olan sokaklarımız oldukça zarar gördü, yeniden yapılması gerekiyor. Yetkililer geldiler, keşiflerini yaptılar. Yapılacak çalışmalarla köyümüzün eski haline dönüştürüleceği söylendi." diye konuştu.

Bu arada, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Seyitgazi Kaymakamı Yeşim Altın, AFAD İl Müdürü Recep Bayar ve diğer yetkililerle Yarbasan ve Çatören mahallelerinde incelemelerde bulundu.

Vatandaşlarla görüşen ve yetkililerle hasar tespiti çalışmalarını istişare eden Gürcan, "Hemşehrilerimizin yanındayız. Can kaybının olmaması tek tesellimizdir." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yayın dünyası 6-8 Haziran'da Rami Kütüphanesi'nde buluşacak
Bilecik'te sağanak nedeniyle tarım arazileri ve yollar zarar gördü
Antalya'da orman yangınlarına ilk müdahale süresi 12 dakikaya düştü
İzmit Körfezi'nin kıyı şeridinde sarı ve yeşil renkli tabaka oluştu
Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu

Benzer haberler

Bilecik'te sağanak nedeniyle tarım arazileri ve yollar zarar gördü

Bilecik'te sağanak nedeniyle tarım arazileri ve yollar zarar gördü

Eskişehir Seyitgazi'de selin etkilediği alanlarda onarım ve temizlik çalışmaları sürüyor

Eskişehir'de kuvvetli yağış sele neden oldu

Manisa ve Denizli'de selin yaşandığı bölgelerde çalışmalar sürüyor

Manisa ve Denizli'de selin yaşandığı bölgelerde çalışmalar sürüyor
Kırıkkale'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Kırıkkale'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi
Bosna Hersek'te şiddetli yağışlar sele neden oldu

Bosna Hersek'te şiddetli yağışlar sele neden oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet