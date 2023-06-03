Dolar
20.96
Euro
22.44
Altın
1,948.20
ETH/USDT
1,905.50
BTC/USDT
27,255.00
BIST 100
5,114.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurul’da düzenlenen yemin töreninin ardından TBMM’den ayrılıyor.
logo
Gündem

İzmit Körfezi'nin kıyı şeridinde sarı ve yeşil renkli tabaka oluştu

Kocaeli'de ağaçlardan dökülen polenler ile çiçek tozları, İzmit Körfezi sahilinin bir bölümünde sarı ve yeşil renkli tabaka oluşturdu.

İbrahim Aktaş  | 03.06.2023 - Güncelleme : 03.06.2023
İzmit Körfezi'nin kıyı şeridinde sarı ve yeşil renkli tabaka oluştu Fotoğraf: İbrahim Aktaş/AA

Kocaeli

Başiskele sahilinin bir kısmında meydana gelen tabakaya ilişkin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince inceleme yapıldı.

İnceleme sonucu denize yakın ağaçlık alanların olduğu kesimlerde oluşan tabakanın, ağaçlardan dökülen polenler ile çiçek tozlarından kaynaklandığı belirlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yayın dünyası 6-8 Haziran'da Rami Kütüphanesi'nde buluşacak
Bilecik'te sağanak nedeniyle tarım arazileri ve yollar zarar gördü
Antalya'da orman yangınlarına ilk müdahale süresi 12 dakikaya düştü
İzmit Körfezi'nin kıyı şeridinde sarı ve yeşil renkli tabaka oluştu
Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu

Benzer haberler

İzmit Körfezi'nin kıyı şeridinde sarı ve yeşil renkli tabaka oluştu

İzmit Körfezi'nin kıyı şeridinde sarı ve yeşil renkli tabaka oluştu

Kocaeli'deki hayvanat bahçesi ziyaretçilerini yüzlerce canlı türünü keşfe çıkarıyor

Ormanya'da kuş halkalama istasyonu kuruldu

Yıllar önce göçe zorlanan Bulgaristan Türkleri hüzün dolu günleri anlattı

Yıllar önce göçe zorlanan Bulgaristan Türkleri hüzün dolu günleri anlattı
Kocaeli'deki yatırımlar yaklaşık 4 bin kişilik istihdamın önünü açacak

Kocaeli'deki yatırımlar yaklaşık 4 bin kişilik istihdamın önünü açacak
Kocaeli’de "mavi bayraklı" plaj sayısı 9'a yükseldi

Kocaeli’de "mavi bayraklı" plaj sayısı 9'a yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet