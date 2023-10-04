Dolar
27.57
Euro
28.99
Altın
1,822.34
ETH/USDT
1,648.10
BTC/USDT
27,527.00
BIST 100
8,447.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Rize'de şiddetli yağışın ardından hasar tespiti sürdü

Rize'de şiddetli yağışın ardından hasar tespit çalışmaları sürdü.

Muhittin Sandıkçı  | 04.10.2023 - Güncelleme : 04.10.2023
Rize'de şiddetli yağışın ardından hasar tespiti sürdü Fotoğraf: Muhittin Sandıkçı/AA

Rize

Valilikten yapılan açıklamada, kentte 2 gün önce başlayan yağışlar sonucu münferit sel ve su taşkınları meydana geldiği, ölü ve yaralı bulunmadığı belirtildi.

Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesi Şenyuva Mahallesi'nde 4 kişinin tahliye edildiği aktarılan açıklamada, Karayolları sorumluluk alanındaki İyidere-İkizdere, Ayrım-Küçükçayır, Büyükköy-Güneysu, Ardeşen-Çamlıhemşin yollarında meydana gelen heyelan ve teressübatların temizlenerek trafik akışının normale döndüğü, Güneysu kara yolunun 2'nci kilometresinde çökme yaşandığı kaydedildi.

Karayolları, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından gerekli önlemlerin alınarak riskli görülen yolların trafiğe kapatıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İl Özel İdaresi 9 ilçede, 55 köy içi yolunda yol açma çalışmalarına devam etmekte olup, ulaşıma kapalı ana yol bulunmamaktadır. DSİ tarafından riskli görülen noktalara iş makineleri sevk edilmiştir. AFAD 20 arama kurtarma teknisyeni ve AKUT ekipleri bölgede teyakkuz halinde bekletilmektedir. Ekipler tarafından çalışmalar aralıksız devam etmektedir."

2 ev tedbir amacıyla boşaltıldı

Öte yandan merkeze bağlı Salarha beldesi Kasarcılar Mahallesi'nde, Mehmet ve Muhammet Terzi'ye ait 2 katlı ev ile aynı bölgede Tayfur ve Ahmet Tüylüoğlu'na ait ev heyelan nedeniyle tedbir amaçlı boşaltıldı.

Mehmet Terzi, gazetecilere, dün akşam saatlerinden itibaren evinin etrafında kopmalar olduğunu belirterek, "Kanalları açmaya çalıştım ama başaramadım. Geç saatlerde toprak kayması başlayınca kardeşim ve ailemizle evi boşalttık." dedi.

Ahmet Tüylüoğlu da bir anda evin etrafında su birikintileri nedeniyle toprak kaymasının başladığını ifade ederek, "Heyelanı gördüm. Mehmet ağabey bana bağırdı. Bir anda evi boşalttık. Ailemiz ile 5 kişi vardık. Geceyi akrabamızda geçirdik." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Büyükelçi Kılıç'tan Fransa Dışişleri Bakanı Colonna'nın Ağrı Dağı görselli paylaşımına tepki
Depremde 100 kişinin öldüğü binanın inşası da güçlendirilmesi de projesiz ve ruhsatsız yapılmış
İstanbul'da 287 evsiz barınma merkezleri ve otellere yerleştirildi
Milli Savunma Bakanlığından "Hayvanları Koruma Günü"ne özel video
Kamu idareleri, nakit taleplerini Tek Hazine Kurumlar Hesabı Bilgi Sistemi'nden yapacak

Benzer haberler

Rize'de şiddetli yağışın ardından hasar tespiti sürdü

Rize'de şiddetli yağışın ardından hasar tespiti sürdü

Rize'de şiddetli yağış etkili oluyor

Yozgat ve Niğde'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Trabzon'da şiddetli yağış etkili oldu

Trabzon'da şiddetli yağış etkili oldu
Rize'de coğrafi işaret tescilli Ayder balında üretim 2 tona ulaştı

Rize'de coğrafi işaret tescilli Ayder balında üretim 2 tona ulaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet