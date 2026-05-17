Küme düşen son takımın belli olacağı haftada Antalyaspor, Kocaelispor'u 1-0 mağlup etmesine rağmen 32 puanla Süper Lig'e veda eden son takım oldu.

Sezonun kapanış gününde oynanan maçlarda şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Galatasaray, Kasımpaşa'ya deplasmanda 1-0 yenilirken, Trabzonspor da Gençlerbirliği'ne 3-0 kaybetti.

Fenerbahçe 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 öne geçse de Eyüpspor'la 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından küme düşme tehlikesi yaşayan Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Eyüpspor ligde kalmayı başardı.

Sonuçlar

Çaykur Rizespor-Beşiktaş: 2-2

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor: 2-1

Gaziantep FK-RAMS Başakşehir: 1-2

Samsunspor-Göztepe: 3-0

Zecorner Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor: 2-1

Fenerbahçe-ikas Eyüpspor: 3-3

Kasımpaşa-Galatasaray: 1-0

Hesap.com Antalyaspor-Kocaelispor: 1-0

Trabzonspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği: 0-3

