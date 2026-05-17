Gençlerbirliği, Trabzonspor'u deplasmanda yenerek ligde kaldı

7. dakikada Nwakaeme'nin sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda kaleci Velho, topu kornere çeldi.

16. dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, top üsten auta gitti.

18. dakikada Bouchouari'nin ceza yayı çizgisi üzerinden şutunda kaleci Velho'dan dönen topu Onuachu tamamlayarak filelere gönderdi. Ancak bu oyuncu ofsaytta olduğu için gol geçersiz sayıldı.

20. dakikada Pina'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda Velho çelerek yerden havalanan topa sahip oldu.

30. dakikada sağ taraftan ceza alanına giren Pina'nın rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta top kaleci Velho'da kaldı.

44. dakikada Pereira'nın sağdan ortasında arka direkte altıpas içinde Metehan Mimaroğlu'nun kafa vuruşunda top auta çıktı.

45. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun soldan ortasında, altıpas içinde yükselen Traore kafayla topu filelere gönderdi: 0-1

Maçın ilk yarısı, Natura Dünyası Gençlerbirliği'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

50. dakikada ceza alanı dışından Metihan Mimaroğlu'nun şutunda kaleci Onuralp Çevikkan, iki hamlede topu kontrol etti.

59. dakikada Nwakaeme'nin sağ taraftan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda top kaleci Velho'da kaldı.

76. dakikada Tongya'nın soldan ortasında, ceza alanında Traore'nin kafa vuruşunda kaleci Onuralp Çevikkan topa sahip oldu.

88. dakikada sol taraftan Abdurrahim Dursun'un pasında, yakın mesafeden Tongya kaleci Onuralp Çevikkan'ın solundan filelere gönderdi: 0-2

90+3. dakikada konuk takım farkı 3'e yükseltti. Tongya'nın pasında sağ taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza alanı son çizgisine inen Metehan Mimaroğlu'nun şutunda top filelere gitti: 0-3

Natura Dünyası Gençlerbirliği, karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak ligde kaldı. Karşılaşmanın ardından konuk takım, galibiyeti kendilerini Trabzon deplasmanında yalnız bırakmayan taraftarlarıyla kutladı.

Trabzonspor'da Onuachu, kulüp tarihine geçti

Trendyol Süper Lig'de son hafta Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne 3-0 yenilen Trabzonspor'da Nijeryalı oyuncu Paul Onuachu, 22 gol kaydederek RAMS Başakşehirli Eldor Shomurodov ile birlikte sezonu gol kralı tamamladı ve kulüp tarihinde bu başarıyı gösteren 6. oyuncu oldu.

Trabzonspor'da kiralık olarak forma giydiği 2023-2024 sezonunda gösterdiği mücadeleyle iz bırakan ve sezon başında bonservisiyle transfer edilen Nijeryalı santrfor, ilk sezonunda ligde 21 maçta 15 gol kaydederken bu sezon 22 golle takımına skor katkısı sağlayan isimlerin başında geldi.

Onuachu, ligde gol krallığı yarışını önde bitirerek kulüp tarihinde 6. gol krallığı başarısı gösteren isim oldu. Bordo-mavili takımda daha önce Necmi Perekli (18), Fatih Tekke (31), Şota Arveladze (25), Burak Yılmaz (33) ve Alexander Sörloth (24) gol krallığı ünvanını elde etmişti.

Nijeryalı santrfor, Şota Arveladze ve Alexander Sörloth'tan sonra gol krallığını elde eden 3. yabancı futbolcu da oldu.

Son golü Galatasaray'a

Trabzonspor'un golcüsü, bordo-mavili takımın ligin 28. haftasında sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada attığı ilk golün ardından gol kaydedemedi.

Nijeryalı oyuncu, 28 hafta sonunda 22 gol atarken son 6 maçta suskun kalmasına karşın gol krallığı ünvanını elde etmeyi başardı.

Gollerin yüzde 36'sına imza attı

Paul Onuachu, Süper Lig'de takımının gollerinin yüzde 36'sına imza attı.

Ligde 34 maçta 61 kez rakip fileleri havalandıran Karadeniz ekibinde Nijeryalı futbolcu, 22 golle en skorer oyuncu olarak gol yükünü çekti.

Karadeniz ekibi, ​​​​​​​ Onuachu'nun gol attığı 18 karşılaşmada 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 43 puanı hanesine yazdırdı.

Trabzonspor, Onuachu'nun gol attığı maçlarda puanların yüzde 66'sını elde etti.

Onuachu'nun golleri

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan Karadeniz ekibinin galibiyet golünü atan Onuachu, 1-1 berabere biten 4. haftadaki Samsunspor ile 6. haftadaki Gaziantep FK maçlarında da takımı adına ağları havalandıran isim oldu.

Nijeryalı santrfor, 7. haftada 4-3 kazanılan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçında 2, 8. haftadaki 4-0 galip gelinen Zecorner Kayserispor ile 9. haftada 2-1 üstünlük sağlanan Çaykur Rizespor müsabakalarında da birer gol kaydetti.

Ligin 12. haftasında 1-1 biten Corendon Alanyaspor maçında takımının tek golüne imza atan Nijeryalı oyuncu, 13. haftada 4-3 kazanılan RAMS Başakşehir müsabakasında 1, 14. haftada 3-1 üstün gelinen TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında 2 gol attı.

Cezası ve Afrika Uluslar Kupası nedeniyle 3 maç takımdan ayrı kalan Onuachu, döndükten sonra gollerine kaldığı yerden devam etti.

Bordo-mavili futbolcu, 2-1 galip gelinen 19. haftadaki Kasımpaşa maçı ile 1-1 beraberlikle tamamlanan 20. haftadaki Hesap.com Antalyaspor karşılaşmasında birer, 21. haftada 3-0 kazanılan Samsunspor müsabakasında 2 gol, 22. haftada 3-2 kaybedilen Fenerbahçe maçında da bir gol attı.

Onuachu, Karadeniz ekibinin ligin 23. haftasında deplasmanda 2-1 galip geldiği Gaziantep FK maçı ile 24. haftasında sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendiği karşılaşmada birer kez, 25. haftada Zecorner Kayserispor karşısında sahadan 3-1 üstün ayrıldığı maçta da rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

Ligin 26. haftasında Çaykur Rizespor karşısında alınan 1-0'lık galibiyette takımının golünü kaydeden Nijeryalı oyuncu, 28. haftada takımının 2-1 galip geldiği Galatasaray maçında ilk golü atan isim oldu.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin: "Son iki maç 6 puan alarak ligde kaldık"

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 3-0 yenerek ligde kalan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Metin Diyadin, son iki maçta 6 puan alarak ligde kaldıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Diyadin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son hafta olduğu için teknik bir yoruma girmenin anlamının olmadığını belirterek, "Bu maç Gençlerbirliği’nin sadece bir ligde tutunması değil varlığının devamı için çok önemliydi. Son iki maç 6 puan alarak ligde kaldık. Kulübü hem ligde tutma hem varlığının devamını başardığımız için ayrıca mutluyum." diye konuştu.

Diyadin, bir konuda açıklama yapmak istediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Bir konuyu söylemek istiyorum, içimde kalan bir şeyi. Memleketimi biliyorum, insanını biliyorum. İki kelime ile geçeyim. Ben Gülbaharhatun Mahallesi'nde doğdum. Mezarlığım da şu anda Bahçecik’te. İki kelime herhalde herkese yeter. Biliyorum eleştirileri. Gençlerbirliği'nin bütün takımlarla rekabeti sadece sahadaki 90 dakikadır. Onun haricinde bir rekabeti hiç kimseyle yoktur. Sosyal medyayı biliyorum. İlk maçın içinde bir anlık biliyorum. Beni bilen bilir, bilmeyen kendi bilir diyerek kapatalım.”

Gençlerbirliği kalecisi Ricardo Velho: “Maçı kazanmayı hak ettiğimizi, Süper Lig'de kalmayı hak ettiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim”

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 3-0 yenerek ligde kalan Natura Dünyası Gençlerbirliği'nin kalecisi Ricardo Velho, "Maçı kazanmayı hak ettiğimizi, Süper Lig'de kalmayı hak ettiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum." dedi.

Maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Velho, maçın ilk yarısında baskı yediklerini ve iyi oyun ortaya koyamadıklarını belirterek, "3-0'lık skora çok takılmamak lazım. Artık maçın son anlarında gelen iki gol oldu. Aslında 1-0 devam eden bir maçtı. Özellikle ilk yarıda baskı yedik, iyi bir oyun da ortaya koyamadık." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de kazanmayı hak ettiklerini kaydeden Velho, "Trabzonspor'un çok kaliteli ayakları var. Biz biraz daha savunarak geçiş oyunu oynamaya çalıştık ve ilk yarıda gol attık ve ikinci yarıda bunu korumaya çalıştık. Genele baktığımızda maçı özetlersem. Maçı kazanmayı hak ettiğimizi, Süper Lig'de kalmayı hak ettiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

Trabzonsporlu futbolcu Onuachu'nun pozisyonunda yaptığı kurtarışı değerlendiren Velho, şunları kaydetti:

"Onuachu, inanılmaz kaliteli bir oyuncu ve kendisinin gol kralı olmaya çalıştığını da maçtan önce biliyorduk. Gol atmaya çalışacağını da biliyorduk. Gerçekten benim adıma çok güzel bir kurtarış oldu ama bu kurtarış sadece benim değil tüm takım arkadaşlarımın, tüm çalışanlarımızın, tüm hocalarımızın ve tüm yönetimimizin kurtarışı. Bu maçı kariyerimde de unutulmaz maçlar arasına koyabilirim. Gerçekten çok önemli bir galibiyet. Süper Lig'de kalmayı da başardığımız için ayrıca mutluyum."

Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke: "Çok iyi geçen bir sezondan sonra çok kötü ve üzücü bir bitiş oldu."

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne 3-0 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, çok iyi geçen bir sezondan sonra çok kötü ve üzücü bir bitişin olduğunu, ama rotasyon yapma zorunluluklarının da bulunduğunu söyledi.

Tekke, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Çok iyi geçen bir sezondan sonra üzücü bir bitiş oldu. Ama rotasyon yapmak zorunluluğumuz vardı. Paul'ü bu yıl gol kralı olduğu için de tebrik ederim. Bir fazlayla tek başına kalmasını sağlamak istedik. O da çok arzu etti, biz de arzu ettik ama olmadı." dedi.

İlk yarıda Gençlerbirliği'nin konumundan dolayı çok gerginliğinin bulunduğunu anlatan Tekke, şöyle devam etti:

"Aslında iyi de başladık oyuna. Ofsaytla kesilen bir pozisyon var. Sonrasında yaptığımız basit basit hiç benim kabul etmeyeceğim tarz hatalar. Tabii motivasyondan kaynaklı olabilir bu. Neticesinde kötü bir mağlubiyet. Gençlerin daha az oynayanların süre aldığı bir karşılaşma oldu ki öyle olması lazım. Çünkü cuma günü bizim için bu iyi geçen senenin final niteliğinde taçlandırabileceğimiz zor bir karşılaşma var. Cuma günü güzel geçen bir senin sonunda kupayı alıp müzemize getirerek taraftarımızı, camiamızı mutlu etmek istiyoruz."

Tekke, Antalyaspor'un ligden düştüğü ve Trabzonspor'un cuma günü Konyaspor ile Türkiye Kupası finalinin Antalya'da oynayacak olmasına ilişkin bir soruya, "Federasyonun kararı Antalya'da oynamak. Orada oynamak zorundayız. Bizim için neresi olduğu çok önemli değil. Saha iyi olsun. Bizim bu sene son maçımız var çok değerli bir maçımız. Tek isteğimiz ve arzumuz neresi olduğu çok önemli değil kupayı alıp şehrimize getirmek." şeklinde konuştu.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü, eksik oyuncularına ilişkin ise "Yarın büyük ihtimalle Savic katılabilir, Mustafa dönecek. Folcarelli katılacak gibi görünüyor. Muçi dönüyor, Zubkov dönecek. Kupa maçında en güçlü en iyi kadroyu değerlendirmek önemli." dedi.







