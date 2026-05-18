TGF Cumhurbaşkanlığı Golf Kupası sona erdi Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle bu yıl ilki düzenlenen TGF Cumhurbaşkanlığı Golf Kupası sona erdi.

TGF Silivri Golf Sahası'nda 14-17 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonun ardından ödül töreni düzenlendi.

Törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, TGF Başkanı Yıldırım Demirören, TGF Başkan Vekili Nihat Özdemir, VakıfBank Genel Müdürü ve VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Arslan, sporcular ile davetliler katıldı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç sporcular, dört gün boyunca sahne alan turnuvada; 14 Mayıs'ta 18 Yaş Altı kategorisinden 80 sporcu, 15-16-17 Mayıs tarihlerinde yetişkinler kategorisinde A, B ve C gruplarından 239 sporcu ve 17 Mayıs'ta minikler kategorisinde A ve B gruplarından 66 sporcu mücadele etti.

Tüm yaş kategorilerinde yaklaşık 390 sporcu organizasyonda yer aldı.

Osman Aşkın Bak: Her şey bu ülkenin güzel çocukları için

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ödül töreninde yaptığı konuşmada Türkiye'nin golf ve spor turizminde önemli bir ilerleme kaydettiğini aktardı.

Organizasyonda çok güzel bir ambiyans olduğunu dile getiren Bakan Bak, "Özellikle minik çocuklarımızın heyecanı kıymetli, ailelerin desteği çok önemli. Türk golfü için, golfün tabana yayılması için çok önemli bir organizasyon. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu organizasyonu himayelerine aldı. İlk defa yapıldı. 400'e yakın sporcu geldi. Gençlerimizin de heyecanı ve coşkusu vardı. Türk sporunda güzel şeyler oluyor. Türkiye Golf Federasyonunu tebrik ediyoruz. Özellikle Türkiye golf ve spor turizminde önemli yerlere ilerliyor. Çok daha güzel şeyler yapacağız. Her şey bu ülkenin güzel çocukları ve gençleri için. İyi ki bizim ve bu milletin çocuklarısınız. Ülkemizi seviyoruz. En büyük Türkiye." ifadelerini kullandı.

Geleneksel hale getirilecek

TGF Cumhurbaşkanlığı Golf Kupası, sporun ülke genelinde yaygınlaştırılması, genç sporcuların desteklenmesi ve farklı yaş gruplarından katılımcıların golfün birleştirici gücü etrafında buluşturulması amacıyla düzenlendi.

Türk golfünün son yıllarda ulaştığı seviyeyi ulusal ve uluslararası kamuoyuna güçlü biçimde yansıtan bu organizasyonun, gelecek yıllarda geleneksel hale gelerek Türkiye'nin köklü spor etkinlikleri arasındaki yerini alması hedefleniyor.

Ödül töreni düzenlendi

Tüm kategorilerin ödül töreni, müsabakaların tamamlanmasının ardından yapıldı.

TGF Silivri Golf Sahası'nda gerçekleştirilen törende erkekler ve kadınlar kategorilerinde en iyi gross skoru elde eden sporcular Cumhurbaşkanlığı Golf Kupası'nın sahibi oldu.

Cumhurbaşkanlığı Golf Kupası'nı kadınlarda Deniz Sapmaz, erkeklerde ise İbrahim Tarık Aslan kazandı. Sapmaz ve Aslan'a ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak takdim etti.

Gross ve A Kategorisi

Organizasyonda erkekler gross'ta ilk üç sırayı İbrahim Tarık Aslan, Hasan Ceylan ve Recep Turan; kadınlarda ise Sude Bay, Ilgın Zeynep Denizci ve Duru Yıldırım aldı.

Erkekler A kategorisinde Ali Doğan birinci, Rayif Bilir ikinci, Mustafa Özgür Özdemir üçüncü oldu. Kadınlar A kategorisinde ise ilk üç sırada yer alan Sude Bay, Selen Koç ve Duru Yıldırım'ın ödüllerini İstanbul Valisi Davut Gül verdi.

B ve C Kategorisi

TGF Cumhurbaşkanlığı Golf Kupası erkekler ile kadınlarda B ve C kategorilerinde sıralama şöyle oluştu:

Erkekler B: Mehmet Ziylan, Cüneyt Sapmaz, Efe Kuray

Kadınlar B: Elif Türkoğlu, Nazlı Nazmiye Erdoğan, Ayşegül Kader

Erkekler C: Adem Atmaca, Ercüment Ali Gülkaya, Fikret Öztürk

Kadınlar C: Burcu Kılıç, Nurdan Apaydın, Neşe Aslan

Kategorilerde kazananlara ödüllerini VakıfBank Genel Müdürü ve VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Arslan takdim etti.

18 Yaş Altı Genç Erkekler ve Kadınlar

TGF Cumhurbaşkanlığı Golf Kupası 18 Yaş Altı Genç Erkek ve Kızlar Gross kazananları da şu şekilde:

Erkekler: Ömer İlhan Şahin, Eren Keskin, Emin Zülfikari

Kadınlar: Deniz Sapmaz, Ada Narin, Bade Yalçın

Söz konusu kategorilerde sporculara ödüllerini TGF Başkan Vekili Nihat Özdemir verdi.

18 Yaş Altı Genç Erkekler ve Kadınlar Kategori A-B

Turnuvada 18 Yaş Altı Genç Erkek ve Kızlar A ile B Kategorisi kazananları da şöyle:

18 Yaş Altı Genç Erkekler Kategori A: Ömer İlhan Şahin, Eren Keskin, Emin Zülfikari

18 Yaş Altı Genç Genç Kızlar Kategorisi A: Eva Alp, Ekin Sude Sur, Bade Yalçın

18 Yaş Altı Genç Erkekler Kategori B: Dorukhan Akıncı, Kuzey Kaya, Mustafa Nuri Dinçer

18 Yaş Altı Genç Kızlar Kategori B: Zehra Orçan, Derin Tümer, Yağmur Güneydaş

TGF Cumhurbaşkanlığı Golf Kupası 18 Yaş Altı Genç Kızlar ve Erkekler A ile B Kategorisi'nde kazananlara ödüllerini TGF Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Olmuştur ve Ali Özdoğan takdim etti.

Minik Erkekler ve Kızlar Kategorisi A-B

TGF Cumhurbaşkanlığı Golf Kupası Minik Erkekler ve Kızlar A ile B Kategorisi kazananları da şu şekilde:

Minik Erkekler A: Kaan Albayrak, Tesla Şaşmazer, Mustafa Kaya

Minik Kızlar A: Ayşe Meva Gündoğar, Mariam Mihrimah Vorontsov, Nil Süzgün

Minik Erkekler B: Tekin Efe Barlık, Hermes Şaşmazer, Egehan Ergül

Minik Kızlar B: Duru Şimşek, Umay Gül, Mila Ertan

Bu kategoride de ödülleri TGF Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Akçakayalıoğlu verdi.

Organizasyon, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.