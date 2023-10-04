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Edirne'de "yankesici" güvenlik kamerasını görünce çaldığı telefonu geri verdi

Edirne'de bir kadının çantasından cep telefonunu çalan kişi, güvenlik kamerasını fark edince telefonu geri verdi.

Gökhan Balcı  | 04.10.2023 - Güncelleme : 04.10.2023
Edirne'de "yankesici" güvenlik kamerasını görünce çaldığı telefonu geri verdi

Edirne

Maarif Caddesi'nde kaldırımda yürüyen şüpheli, karşısından gelen kadının omuz çantasının içinden cep telefonunu çaldı.

Telefonu gizleyip bir süre yürümeye devam eden şüpheli, bölgedeki güvenlik kamerasını fark edince kadına doğru yaklaşıp telefonu yerde bulmuş gibi davranarak geri verdi.

Olay bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

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