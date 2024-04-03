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Rize'de çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

Rize'nin Güneysu ilçesinde çıkan örtü yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

İdris Pehlivan  | 03.04.2024 - Güncelleme : 03.04.2024
Rize'de çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor Fotoğraf: İdris Pehlivan - AA

Rize

Güneysu Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, AA muhabirine, ilçeye bağlı Yukarı Islahiye köyünün Derebaşı mevkisinde dünden itibaren iki örtü yangını meydana geldiğini söyledi.

Yangınlardan birinin söndürüldüğünü belirten Yelek, "Diğer noktada ekiplerimiz müdahale çalışmalarına devam ediyor." dedi.

İkbal, yangının örtü şeklinde olduğunu vurgulayarak, "Şu an her şey kontrol altında. Engebeli yapısı dolayısıyla araçlarımız araziye intikal edemiyor. Elimizden geldiğince müdahale çalışmalarımız devam etmektedir. Vatandaşlarımızın endişelenmesini gerektirecek bir durum bulunmamaktadır." diye konuştu.

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