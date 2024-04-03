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"Temsilci genç" başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığının, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası'nda yer alacak gençleri belirleyeceği "2024 yılı temsilci genç" başvuruları başladı.

Halil İbrahim Avşar  | 03.04.2024 - Güncelleme : 03.04.2024
"Temsilci genç" başvuruları başladı

Ankara

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinliklerinde yer almak üzere yaşadığı şehri ve ülkesini temsil edecek gençleri belirliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Milli Mücadele: Bitmeyen Yolculuk" programı için 81 il ile Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden birer erkek ve kadın olmak üzere toplam 166 temsilci genç seçilecek.

12-21 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek program kapsamında seçilen gençler, milli mücadele tarihinde önemli bir yere sahip Samsun, Amasya ve Sivas illerini ziyaret ederek, milli mücadele ruhunu yerinde müşahede etme fırsatı bulacak.

Ankara'daki 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına katılacak gençler, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet büyüklerince de kabul edilecek.

Temsilci genç olmak isteyenler, 15 Nisan'a kadar "https://gsbbiz.gsb.gov.tr/" adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

Açıklamada, "18-25 yaş arası ön lisans, lisans veya lisansüstü programlarında okuyan, gençlik çalışmalarına aktif katılım sağlayan, gönüllülük faaliyetlerinde bulunmuş, sportif, kültürel ve sosyal etkinliklerde aktif rol alabilecek, milli ve manevi değerlere saygılı gençler, Gençlik Haftası etkinliklerine temsilci genç olarak katılmaya hak kazanabilecek." denildi.

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