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Kayseri'de cezaevi ring aracının devrilmesi sonucu yaralanan astsubay, hastanede şehit oldu

Kayseri'de 21 Mart'ta cezaevi ring aracının devrilmesi sonucu yaralanan Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu, tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesinde şehit oldu.

Sercan Küçükşahin  | 03.04.2024 - Güncelleme : 03.04.2024
Kayseri'de cezaevi ring aracının devrilmesi sonucu yaralanan astsubay, hastanede şehit oldu

Kayseri

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şehit Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu için İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın katıldı.

Şehit Çullu'nun naaşı, törenin ardından Adana'nın Çukurova ilçesine uğurlandı.

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