Kayseri'de cezaevi ring aracının devrilmesi sonucu yaralanan astsubay, hastanede şehit oldu
Kayseri'de 21 Mart'ta cezaevi ring aracının devrilmesi sonucu yaralanan Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu, tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesinde şehit oldu.
Kayseri
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şehit Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu için İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.
Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın katıldı.
Şehit Çullu'nun naaşı, törenin ardından Adana'nın Çukurova ilçesine uğurlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.