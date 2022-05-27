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Rize-Artvin Havalimanı'nda uçak sefer sayıları artırılacak

Rize-Artvin Havalimanı'nda uçak sefer sayılarının artırılacağı bildirildi.

Muhittin Sandıkçı   | 27.05.2022
Rize-Artvin Havalimanı'nda uçak sefer sayıları artırılacak

Rize

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan, Rize-Artvin Havalimanı'na perşembe ve cumartesi günleri 1 sabah seferi düzenlendiği, bu sayının 2 Haziran'dan sonra sabah ve akşam olmak üzere 2'ye çıkarılacağı belirtildi.

İstanbul Havalimanı'ndan sabah, öğle ve akşam olmak üzere günde 3 sefer düzenlendiği, bu sayının da 1 Haziran'dan sonra gece seferinin eklenmesiyle 4'e yükseleceği vurgulandı.

Açıklamada, Rize-Artvin Havalimanı'na 2 Haziran'dan itibaren İstanbul Havalimanı'ndan 4, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 2, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan da 1 olmak üzere 7 sefer düzenleneceği kaydedildi.

İstanbul Havalimanı'ndan, Rize-Artvin Havalimanı'na hafta içi yapılan seferlerde doluluk oranının yüzde 70, hafta sonunda ise yüzde 90'ın üzerinde olduğu aktarıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan seferlerde doluluk oranının yüzde 90'ın üzerinde, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda ise doluluk oranının yüzde 60 olduğuna dikkat çekildi.

HAVAŞ'ın taşımacılık hizmetini genişlettiğinin de altı çizilen açıklamada, 1 Haziran'dan itibaren Kalkandere, Kendirli, İyidere ilçe sınırından Rize-Artvin Havalimanı'na servis hizmeti verileceği belirtildi.

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