Dolar
16.24
Euro
17.41
Altın
1,855.98
ETH/USDT
1,767.00
BTC/USDT
28,800.00
BIST 100
2,441.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da DEİK Merkez Ofisi Açılışı ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'ne katılıyor Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Azerbaycan etkinliğinde konuşuyor.
logo
Gündem

Tunceli'de çalınan 500 yıllık koç başlı mezar taşı bir evin bahçesinde bulundu

Tunceli Müzesi Müdürü Kenan Öncel, "Tunceli'de kültür tarihi deyince akla gelen ilk şeyler koç ve at biçimli mezar taşları. Mezar taşları bölgenin yaşamını ve mezar kültürünü anlatan en güzel örnekler arasında." dedi.

Sidar Can Eren   | 27.05.2022
Tunceli'de çalınan 500 yıllık koç başlı mezar taşı bir evin bahçesinde bulundu Fotoğraf: Sidar Can Eren/AA

Tunceli

Tunceli'nin Hozat ilçesinde geçen yıl çalınan 500 yıllık koç başlı mezar taşı, ekiplerin çalışmasıyla bir evin bahçesinde bulundu.

İlçenin Çılga köyünde geçtiğimiz yıl arazide yüzey araştırması yapan Tunceli Müzesi görevlileri, tescilli koç başlı mezar taşının çalındığını fark etti. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ile müze görevlileri, mezar taşının bulunması için yaklaşık 6 ay boyunca çalışma yürüttü.

Hırsızlık olayıyla ilgili her ihbarı değerlendiren ekipler, mezar taşının Buzlupınar köyünde olduğu bilgisine ulaştı. Jandarma desteğinde köye giden müze müdürü Kenan Öncel ile arkeolog Özgür Şahin ve Ali Haydar İmre, yaptıkları aramada mezar taşını bir evin bahçesinde buldu. Ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden kaldırılan mezar taşı, araçla getirildiği kent müzesinde koruma altına alındı.

Koç başlı mezar taşını çalan kişi ya da kişilerin tespit edilmesine yönelik Çiçekli Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin çalışması sürüyor.

Müze müdürü Kenan Öncel, gazetecilere yaptığı açıklamada, koç başlı mezar taşının 2021 yılının kasım ayında Çılga köyündeki mezarlıktan çalındığını hatırlattı. Mezar taşının bulunmasına yönelik jandarma ekiplerince geniş çaplı araştırma yaptıklarını belirten Öncel, şöyle konuştu:

"Altı aylık süre içerisinde çalınan koç başlı mezar taşının nerede saklanabileceği üzerine yoğunlaştık. Mezar taşının çalındığı alandaki köylerde yaşayan herkes bizimle irtibat halindeydi. Dün gece bir vatandaşımızın bizi arayarak aradığımız mezar taşının kendi köylerinde olma ihtimalini olduğunu söyledi. Bunun üzerine sabah müzede görevli arkadaşlarımız ve güvenlik güçlerimiz ile Hozat ilçesine bağlı Buzlupınar köyüne gittik. Burada yaptığımız incelemelerde çalınan 500 yıllık mezar taşının bir evin bahçesinde olduğunu tespit ettik."

Öncel, kentteki tüm kültür varlıklarının önemli eserler olduğuna dikkati çekerek "Tunceli'de kültür tarihi deyince akla gelen ilk şeyler koç ve at biçimli mezar taşları. Mezar taşları bölgenin yaşamını ve mezar kültürünü anlatan en güzel örnekler arasında. İlimizdeki birçok mezarlık alanında bu eserleri görüyoruz. Günümüzde bu mezar taşları halen yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kuzey Kore'de milyonlarca yüksek ateş vakasına karşın 69 kişinin öldüğü duyuruldu
Dünya Bankasından Türkiye'ye 500 milyon dolarlık Kovid-19 finansman desteği
Japonya'da Kovid-19 aşısının 4'üncü dozu uygulanmaya başladı
Türkiye'de 1310 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 5 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 1260 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Tunceli'de çalınan 500 yıllık koç başlı mezar taşı bir evin bahçesinde bulundu

Tunceli'de çalınan 500 yıllık koç başlı mezar taşı bir evin bahçesinde bulundu

Eren Abluka-7 Operasyonu'nda PKK'nın sığınağı ele geçirildi

Tunceli'nin 3 bin rakımlı dağ köyleri yeşile büründü

Tunceli'deki Sarıgül Yaylası doğaseverlerin yeni rotası oldu

Tunceli'deki Sarıgül Yaylası doğaseverlerin yeni rotası oldu
Tunceli'de yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Tunceli'de yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Tunceli'de teröristlerin kullandığı 10 sığınak imha edildi

Tunceli'de teröristlerin kullandığı 10 sığınak imha edildi