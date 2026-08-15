Putin, Kuzey Kore ile ilişkilerin benzeri görülmemiş seviyeye ulaştığını belirtti Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin kapsamlı stratejik ortaklık bakımından benzeri görülmemiş yüksek seviyeye ulaştığını bildirdi.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a ülkesinin ulusal bayramı Kurtuluş Günü dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi.

Putin, mesajında, söz konusu bayramın Kuzey Kore’nin "Japon sömürge yönetiminden kurtarılması için birlikte mücadele eden Koreli vatanseverler ile Kızıl Ordu askerlerinin cesaret ve direncinin simgesi" olduğunu ifade etti.

Bu dönemde, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki dostane ve iyi komşuluk ilişkilerinin gelişmesine temel oluşturan savaş kardeşliği ve karşılıklı yardımlaşma geleneklerinin oluştuğunu vurgulayan Putin, “Bugün Moskova ile Pyongyang arasındaki ilişkiler, kapsamlı stratejik ortaklık bakımından benzeri görülmemiş yüksek bir seviyeye ulaştı. Devletlerimiz her alanda aktif şekilde işbirliği yapıyor, bölgesel güvenlik ve istikrarın sağlanması amacıyla çabalarını koordine ediyor.” ifadelerini kullandı.

Rus lider Putin, iki ülke halklarının yararına ve daha adil, gerçek demokratik bir dünya düzeninin kurulması için ikili ve uluslararası gündemdeki güncel konularda yapıcı ortak çalışmaları sürdüreceklerine inandığını ifade etti.