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Rahşan Ecevit vefatının 3'üncü yılında kabri başında anıldı

Eski başbakanlardan merhum Bülent Ecevit'in hayat arkadaşı, Demokratik Sol Parti'nin (DSP) kurucu genel başkanı Rahşan Ecevit, vefatının 3'üncü yılında kabri başında törenle anıldı.

Fırat Taşdemir   | 17.01.2023
Rahşan Ecevit vefatının 3'üncü yılında kabri başında anıldı

Ankara

Devlet Mezarlığı'ndaki törene DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve partililer katıldı.

Ecevit'in kabrine çelenk bırakılmasının ardından konuşan Aksakal, Bülent-Rahşan Ecevit çifti dendiği zaman örnek bir aile yaşantısı, sevgi, saygı, vefa, içtenlik ve uyum gibi kavramların akla geldiğini söyledi.

Aksakal, Türk siyasetine damga vuran kadın siyasetçiler arasında yer aldığını dile getirdiği Rahşan Ecevit'in çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Törene katılanlar Bülent ve Rahşan Ecevit için dua etti.

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