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Tekirdağ'da deniz ulaşımına lodos engeli

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinde başlayan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Mesut Karaduman   | 17.01.2023
Tekirdağ'da deniz ulaşımına lodos engeli Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, Tekirdağ sahiline demirledi.

Lodos, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar bugün denize açılamadı.

Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte lodosun cuma gününe kadar etkili olması bekleniyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, kuvvetli lodos nedeniyle balıkçıların limanda ağ bakımı yaparak havanın normale dönmesini beklediklerini söyledi.

Pehlivanoğlu, lodosun etkisini yitirmesiyle balıkçıların yeniden nasibini aramak için denize açılacağını kaydetti.

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