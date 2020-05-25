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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'nin İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Ak'ın ailesine gittiği bayram ziyaretine telefonla katıldı
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Türkiye

TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ'da şehit ailelerini ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'da şehit ailelerini ziyaret etti.

Mesut Karaduman   | 25.05.2020
TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ'da şehit ailelerini ziyaret etti

Tekirdağ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'da şehit ailelerini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, TBMM Başkanı Şentop ve Vali Aziz Yıldırım, 1977'de Ankara Şereflikoçhisar'da askerlik vazifesini yaptığı esnada çığ düşmesi sonucu şehit olan er Sezai Çılgın'ın eşi Şükran Çılgın'ı ziyaret ederek Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Daha sonra Şentop ve Yıldırım, 1992'de askerlik vazifesini yaptığı esnada Şırnak'ın Görmeç köyünde çığ düşmesi sonucu şehit olan er Süleyman İlgülenler'in ailesini ziyaret ederek bayramlaştı.

Ziyaretlerde Süleymanpaşa İlçe Müftüsü Ayhan Okur, Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Kovid-19 tedbirlerine uygun gerçekleştirilen ziyaretlerde TBMM Başkanı Şentop'a, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ve İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç da eşlik etti.

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