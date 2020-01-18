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Rahşan Ecevit'in vefatı memleketi Giresun'da hüzne neden oldu

Bülent Ecevit'in eşi ve DSP'nin kurucusu Rahşan Ecevit'in vefatı, memleketi Şebinkarahisar ilçesinde üzüntüyle karşılandı.

Mahmut Ahmet Yeles   | 18.01.2020
Rahşan Ecevit'in vefatı memleketi Giresun'da hüzne neden oldu

Giresun

Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi ve DSP'nin kurucusu Rahşan Ecevit'in vefatı, memleketi Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde üzüntüyle karşılandı.

Selanik'ten Şebinkarahisar ilçesine yerleşen bir ailenin çocuğu olan Rahşan Ecevit'in vefatı, ilçede üzüntüye neden oldu.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hemşehrilerinin ölümünü derin üzüntü ile öğrendiklerini söyledi.

Rahşan Ecevit'in geçmişte Şebinkarahisar'ın il olması gerektiğini savunan ve bu yönde çaba sarf eden bir kişi olduğunu anlatan Yılancı, "Merhum Başbakan Bülent Ecevit ile ilçemizin vilayetlik davasında büyük çabaları olan hemşehrimiz Rahşan Ecevit'in vefatı, bizleri de derinden üzdü. Şebinkarahisar önemli bir değerini daha kaybetti. Merhum hemşehrimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." dedi.

Bülent Ecevit'in başbakanlığı döneminde "Şebinkarahisar'ı Tekrar İl Yapma Komitesi" başkanlığı yapan iş adamı Hayri Bakıcı da Rahşan Ecevit'in Şebinkarahisar ile yakından ilgilendiğini, il olması için büyük çaba sarf ettiğini dile getirdi.

İl olan ve 1934 yılında ilçe yapılan Şebinkarahisar'ın tekrar il statüsüne kavuşturulması konusunda Rahşan Ecevit ile birçok kez görüştüklerini anlatan Bakıcı, şunları kaydetti:

"Heyet halinde sık sık ziyaret ederek önce Rahşan Hanımı ikna ettik. O da Bülent Bey'i ikna etti. Şebinkarahisar'ın il olması konusunda TBMM'ye önerge verdi ancak bu, gerçekleşmedi. Rahşan Hanım'ın, Şebinkarahisar'ın vilayetliği konusundaki kişisel çabalarını unutamayız. Her defasında 'Ben Şebinkarahisarlıyım' diyen ve ilçemiz için her konuda çaba sarf eden bir insandı."


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