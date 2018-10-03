Restore edilen evleri, yöresel dokuması, havası ve tarihiyle dikkati çeken Giresun'un Şebinkarahisar ilçesindeki Tamzara Mahallesi, "Turizm ile Yaşayan Tamzara" projesiyle turizmde ön plana çıkmaya hazırlanıyor.

Fotoğraf: AA/Ahmet Yeles

GİRESUN - Gültekin Yetgin

Ziyaretçilerine Anadolu kültürünü yaşatan Giresun'un Şebinkarahisar ilçesindeki Tamzara Mahallesi, "Turizm ile Yaşayan Tamzara" projesiyle turizmden daha çok pay almayı hedefliyor.

Karadeniz'in İç Anadolu'ya bağlandığı güzergahta yer alan Tamzara, Anadolu kültürünü günümüze taşımayı başarmış durumda. Tamzara Mahallesi, restore edilen evleri, yöresel dokuması, havası ve kültürel dokusuyla insanları şehir hayatından uzaklaştırıyor.

Tur şirketlerinin de uğradığı bölgeler arasında yer alan mahallede, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından kabul edilen "Turizm ile Yaşayan Tamzara" projesiyle turizmin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği Müdürü Tamer Uzuner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tamzara Mahallesi'nin Osmanlı kültürünün değerli bir mirası olduğunu söyledi.

Korunmuş tarihi konakları, asırlık Tamzara dokuması ve temiz havasıyla ön plana çıkan mahallenin, son yıllarda rağbet gördüğüne işaret eden Uzuner, Tamzara'nın Sivas-Giresun yolu üzerinde önemli bir coğrafi noktada yer aldığını belirtti.

Uzuner, son 3 yıldır kültür turları yapan seyahat acentelerini yönlendirerek tanıtım çalışmaları yaptıklarını ifade ederek, bunun sonucunda da Tamzara'nın acenteler tarafından tur güzergahına eklendiğini aktardı.

Turistlerin Tamzara ziyaretinde Anadolu kültürünü yaşadığına dikkati çeken Uzuner, "Burada büyüyen ve katlanan turizm trendi söz konusu. Şebinkarahisar, Karadeniz'i İç Anadolu'ya açan bir kapı, bu kapının hemen girişinde de Tamzara yer alıyor. Tamzara Mahallesi, tarihi yapılarıyla temiz havasıyla Anadolu kültürünün yaşanabildiği bir nokta." dedi.

"Kök boyası ve dokuma atölyesini hayata geçireceğiz"

Uzuner, bu yıl Şebinkarahisar Belediyesi ile hazırladıkları "Turizm ile Yaşayan Tamzara" projesinin, DOKA tarafından kabul edildiğini kaydederek, "Yaklaşık 600 bin liralık hibe almaya hak kazandık. GİRTAB'ın (Giresun Turizm Altyapı Birliği) 125 bin lira finansmanı, belediyenin arazi yardımı söz konusu, yan paydaşlarla toplam 1 milyon liralık turizm projesi hayata geçirilecek." diye konuştu.

Projede kök boyası ve dokuma atölyesi kuracaklarını belirten Uzuner, "Bundan 150 yıl önce ilçedeki koyunların yünlerinden elde edilen ipliklerin kök boyalarıyla boyanıp dokuma yapıldığını biliyoruz. Yeniden bu geleneği hayata geçirmek için kök boyası ve dokuma atölyesini hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Tamer Uzuner, mahalledeki dükkan sahiplerinin projede kullanmak üzere dükkanlarını hibe ettiğine dikkati çekerek, bunun da Tamzara insanının sıcaklığı ve gönlünün zenginliğini ortaya koyduğunu söyledi.

Dükkanlarda yöresel ürünler satılacağını aktaran Uzuner, şunları söyledi:

"Süt ürünleri atölyesi kurulacak, insanların gördüğü noktada süt ürünleri üretilecek. Küplerde peynir de yapmak istiyoruz. 1 dönümlük küp peyniri tarlası olacak. Mayısta peynirler küplere konulacak, haziran ve temmuz ayında Tamzara'ya geldiğinizde peyniri tadıyorsunuz, beğenirseniz peynir tarlasına giderek peyniri seçiyorsunuz. Kasım ayında da maden suyu ve dokuma hediyesiyle peynir adresinize ulaşacak."

"Proje, Tamzara ekolojik pazarıyla başladı"

Uzuner, Tamzara'nın 100 metre dışındaki Silvihan göletinde de çalışma yapılacağını ifade ederek, gelen turistlerin burada da zaman geçirmesinin sağlanacağını kaydetti.

Projenin şu anda Tamzara ekolojik pazarıyla başladığı bilgisini veren Uzuner, 25 ailenin evlerinde ürettiği ürünleri sattığını belirtti.

Uzuner, Şebinkarahisar Belediyesi ve Şebinkarahisar Ankara Vakfı'nın desteğiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mobil Hava Ölçüm Aracı'nın da ölçümlere başladığını anlatarak, şu anda yapılan ölçümlerde Tamzara'nın havasının çok iyi çıktığını vurguladı.

Geçmişte Amasya'da astım sorunu yaşayan şehzadelerin, özel eğitmenleri lalaları ile Tamzara'ya tedavi için geldiğinin bilindiğini kaydeden Uzuner, sağlık turizmi adına da Tamzara'da çalışmalar yapacaklarını sözlerine ekledi.