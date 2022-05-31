Dolar
16.39
Euro
17.52
Altın
1,849.68
ETH/USDT
1,970.40
BTC/USDT
31,665.00
BIST 100
2,543.94
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan ‘’3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’’ tanıtım etkinliğinde konuşuyor
logo
Gündem

Prof. Dr. Tağıl'dan yazın yüksek sıcaklık uyarısı

Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şermin Tağıl, "Kuzey Afrika üzerinden kuru ve sıcak havayı taşıyan üst düzey akım yaz ayları boyunca Avrupa ile birlikte Türkiye'deki hava durumu üzerinde büyük bir etkiye sahip olacak." dedi.

Halil Fidan   | 31.05.2022
Prof. Dr. Tağıl'dan yazın yüksek sıcaklık uyarısı

İzmir

Bakırçay Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şermin Tağıl, yaptığı yazılı açıklamada, geçen hafta ülkenin birçok bölgesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini hatırlattı.

İklim değişikliğinin istikrarsız hava koşullarına, yerel kuraklıklara ve aşırı sıcaklık kayıtlarına yol açtığını vurgulayan Tağıl, küresel sıcaklık artışının dünyada dengesiz hava koşullarına ve büyük ölçekli biyosfer rahatsızlıklarına neden olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Tağıl, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yer yer rekor derecelere ulaşan yüksek sıcaklıkların erken bir tarih olan mayıs ayının ortası gibi ortaya çıkmaya başlaması, Doğu Akdeniz'deki iklim değişikliğinin bir sonucu olarak görülebilir. Tahminlerimize göre Kuzey Afrika üzerinden kuru ve sıcak havayı taşıyan üst düzey akım yaz ayları boyunca Avrupa ile birlikte Türkiye'deki hava durumu üzerinde büyük bir etkiye sahip olacak. Bu nedenle, bu yazın Türkiye'de normalden daha sıcak geçmesini bekliyoruz. Ancak sezon boyunca birçok iniş ve çıkış olacağını söyleyebiliriz. Zaman zaman batıdan esen rüzgara bağlı olarak denizden gelen küçük bir hava akışı, batı bölgelerde de gök gürültülü sağanak yağışa neden olabilecek. Ancak bu küçük bozulmaların kısa ömürlü olacağını söyleyebiliriz. Çünkü kuru ve sıcak havaya neden olan yüksek irtifadaki yüksek basınç koşullarına bağlı alçalan hava güneş radyasyonu miktarını artıracak. Yüksek sıcaklıklar, Türkiye için olağanüstü bir sıcaklık olayı olarak görülebilir ve hatta sezon için oldukça uzun sürebilir."

Tağıl, haziran ayının ilk yarısında ortaya çıkacak sıcaklık artışıyla Sahra kökenli toz etkisinin devam edeceğini belirtti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KKTC'de kapalı alanlarda maske ve test zorunluluğu kaldırıldı
Türkiye'de 908 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti
Toplu ulaşım araçlarında maske kullanım zorunluluğunun kalkmasına ilişkin genelge yayımlandı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1 milyon 4 bin 733'e çıktı
Türkiye'nin ilk karantina hastanesindeki Kovid-19 servis ve yoğun bakım alanları kapatıldı

Benzer haberler

Prof. Dr. Tağıl'dan yazın yüksek sıcaklık uyarısı

Prof. Dr. Tağıl'dan yazın yüksek sıcaklık uyarısı

İstanbullular sıcak havada denize girerek serinledi

Ege'de rekora yakın sıcaklıklar bunaltıyor

Keçi üreticilerinin deniz manzaralı yaylalara yolculuğu başladı

Keçi üreticilerinin deniz manzaralı yaylalara yolculuğu başladı
İzmir ve Midilli arasında deniz seferleri 17 Haziran'da başlayacak

İzmir ve Midilli arasında deniz seferleri 17 Haziran'da başlayacak
Sonbahar ve kış yağışları Ege'deki barajların su seviyesini korudu

Sonbahar ve kış yağışları Ege'deki barajların su seviyesini korudu