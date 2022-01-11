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POMEM 28'inci dönem ön başvuru sonuçları açıklandı

Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) 28. dönem aday belirleme ön başvuru sonuçları açıklandı.

Ömer Olcay   | 11.01.2022
POMEM 28'inci dönem ön başvuru sonuçları açıklandı

Ankara

POMEM'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 28'inci dönem alımlara 10 bin kontenjan için 164 bin 842 adayın başvuruda bulunduğu belirtildi.

Paylaşımda, başvuru koşullarını sağlayanlardan 10 katı kadar adayın KPSS puanına göre sıralanarak toplam 98 bin 175 adayın sınava katılmaya hak kazandığı kaydedildi.

Sonuçlara "http://www.pa.edu.tr/" internet adresinden ulaşılabilecek.

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