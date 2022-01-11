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Muğla'da şiddetli yağış nedeniyle su baskınları yaşandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kuvvetli yağış nedeniyle bazı tarım alanları su altına kaldı, Yatağan'da bazı yollar tedbir amaçlı kapatıldı, Ortaca'da su basan ev ve çadırlarda hasar meydana geldi.

Durmuş Genç, Ömer Kundakçı   | 11.01.2022
Muğla'da şiddetli yağış nedeniyle su baskınları yaşandı Fotoğraf: Durmuş Genç/AA

Muğla

Muğla merkez ve ilçelerinde etkili olan şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

Menteşe ilçesinde etkisini sürdüren yağış nedeniyle Düğerek, Yaraş ve Karabağlar mahalleleri ile Yayla mevkisi ve çevre yolundaki bazı tarım alanları su altında kaldı. Bazı mahallelerde de yoğun su birikintileri oluştu.

Karabağlar Yaylası Alle Kavağı mevkisinde Hüseyin Ölmez'e ait ahırda su baskını nedeniyle hayvanların mahsur kaldığı bilgisi üzerine Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediye ekipleri çalışma yürüttü.

Ahırdaki 4 büyükbaş, 5 küçükbaş hayvan ile yavru köpekler ekiplerin çalışması sonucu kurtarılarak güvenli bölgeye alındı.

Menteşe Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, şiddetini sürdüren yağışlar nedeniyle vatandaşların Karabağlar Yaylası mevkisinde zorunlu haller dışında bulunmamaları, bölgeye gideceklerin de ara yolları kullanmamaları istendi.

Yatağan'da bazı yollar tedbir amaçlı kapatıldı

Yatağan ilçesinde de yağışlar etkisini sürdürüyor. İlçede bazı bölgelerde tarım alanları su altında kalırken, derelerin su miktarı yükseldi.

Yatağan Belediyesinden yapılan yazılı açıklama, Demirköprü mevkisinin aşırı yağışlar sonrası meydana gelen su taşkını nedeniyle tedbir amaçlı kapatıldığı belirtildi. Açıklamada, Ova mevkisindeki vatandaşlardan da ani su yükselmesine karşı tedbirli olmaları ve güvenli alanlarda bulunmaları istendi.

Ula ilçesinde de sağanak nedeniyle bazı evlerin bodrum katlarını su bastı. Bölgede polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye personeli de su dolan yerleri boşalttı.

Ortaca'da yağışlı hava etkisini sürdürüyor

Yerbelen Mahallesi'nde su basan bazı ev ve çadırlarda hasar meydana geldi. Ortaca Belediyesine ait iş makineleriyle suların boşaltılması için çalışma yürütüldü.

Ortaca Belediye Başkan Yardımcısı Ferruh Atabey, su basan mahallelerde incelemelerde bulundu.

Atabey, ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda ve yakacak yardımında bulunacaklarını, çadırlarda yaşayan ve yağmurdan etkilenen yaklaşık 20 kişiyi otellere yerleştireceklerini söyledi.

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