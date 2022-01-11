Dolar
13.81
Euro
15.71
Altın
1,821.54
ETH/USDT
3,239.70
BTC/USDT
42,851.00
BIST 100
2,046.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Erzincan'da köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuğun tedavisi sürüyor

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralanan ve Erzurum'a sevk edilen 9 yaşındaki çocuğun tedavisi sürüyor.

İlhami Erkılıç   | 11.01.2022
Erzincan'da köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuğun tedavisi sürüyor Fotoğraf: Kemal Özdemir/AA

Erzurum

Üzümlü ilçe merkezinde 10 Ocak'ta bir park yakınında oynarken bölgedeki sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki E.B, başı ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralandı.

Olay yerine çağrılan ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan E.B, buradaki ilk müdahale sonrası Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada kuduz ve tetanoz tedavileri yapıldıktan sonra ameliyata alınan E.B'nin, çocuk enfeksiyon servisinde tedavisi sürüyor.

Ameliyat yaklaşık 5 saat sürdü

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Abdulkerim Olğun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanın vücudunda ileri derecede derin yaralanmalar olduğunu söyledi.

Hastanın vücudundaki bazı bölgeler ve deri kısımlarında saldırı sonucu dağılmalar meydana geldiğini ve doku kaybı olduğunu ifade eden Olğun, "Yaralanma olayında hastanın kafa derisi kemiğinden ayrılmıştı. Boynunda çok derin yaralar vardı. Yaklaşık 5 saat süren ameliyatta hedeflediğimiz bütün müdahaleleri yaptık. Ameliyatta çok fazla dikiş atıldı ve doku kayıpları yerine koyuldu. Hastamıza cerrahi müdahale tamamlandı, çocuk sevisinde enfeksiyon ve dahili açıdan takip ediliyor." diye konuştu.

Olğun, tıbbı tedavisi devam eden hastada şimdilik uzuv kaybının söz konusu olmadığını sözlerine ekledi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Kovid-19 vaka sayısında yeni rekora ulaşıldı
İspanya'da Kovid-19 vaka ve ölü sayıları artmaya devam ediyor
İtalya'da Kovid-19 salgınında 'en yüksek günlük vaka sayısı' kaydedildi
Türkiye'de Kovid-19 salgınının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
İsrailli Bakan: Toplumsal bağışıklığa doğru ilerliyoruz

Benzer haberler

Erzincan'da köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuğun tedavisi sürüyor

Erzincan'da köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuğun tedavisi sürüyor

Tüberkülozda erken tanı sürecini hızlandıran yeni yöntem kullanıma sunulacak

Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Ağrı'da ölçüldü

Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 23 dereceyle Ağrı'da ölçüldü

Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 23 dereceyle Ağrı'da ölçüldü

Bartın'da 300 'can dost' geçici bakım evinden sıcak yuvaya kavuştu

Bartın'da 300 'can dost' geçici bakım evinden sıcak yuvaya kavuştu
Karabük'ün iki bin nüfuslu Eflani ilçesinde 'can dostlar'a özel bakımevi

Karabük'ün iki bin nüfuslu Eflani ilçesinde 'can dostlar'a özel bakımevi