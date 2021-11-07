Dolar
9.70
Euro
11.22
Altın
1,818.23
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,583.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesinden Ahmet Gümren ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
logo
Gündem

PKK'lı teröristin yakalanması şehit ailesini mutlu etti

Hakan Can Şahin   | 07.11.2021
PKK'lı teröristin yakalanması şehit ailesini mutlu etti Fotoğraf: Hakan Can Şahin/AA

Kayseri

Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Ataçlar köyü yakınlarında 18 yıl önce teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan jandarma komando er Emin Urhan'ın babası Hasan Urhan, oğlunu şehit eden PKK'lı teröristin Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yakalanmasından mutlu olduklarını söyledi.

Urhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunu şehit eden teröristin Suriye uyruklu 41 yaşındaki H.M. olduğunu öğrendiklerini belirterek, "Biz o teröristin öldüğünü biliyorduk. 18 yıldan beri o öyle hayatta olup bizim böyle çile çektiğimiz bizi çok üzdü. Onun ağır ceza almasını istiyoruz. Biz de burada ferahlarız. Böyle bir şeyi dünyayı terk etmeden duyarsak rahat ölürüz." ifadesini kullandı.

Teröristin yakalanmasından dolayı mutlu olduklarını ifade eden Urhan, şöyle devam etti:

"Yakalayanlara teşekkür ediyoruz. Ellerine, ayaklarına sağlık. Allah güç ve kuvvet versin askerimize. Buradan hürmetlerimi sunuyorum, gözlerinden öpüyorum o askerlerimizin. Allah kader etti, her kuruluşun bir ismi var ama bizim kuruluşun ismi şehitler derneği. Bundan dolayı iftihar ediyorum ve seviniyorum. Bayrağımız inmesin, ezanımız dinmesin, imanımız sönmesin inşallah. Vatanımızı bölmeye çalışanlara Allah fırsat vermesin. Allah terör örgütlerini ıslah eylesin, kahreylesin, perişan eylesin. Kendi başlarında bulsunlar."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 25 bin 304 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 200 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 754 bin 311'e çıktı
Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul ve Ankara'da düştü, İzmir'de arttı
Türkiye'de 27 bin 474 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi
Ukrayna'da Kovid-19 salgınında 'günlük en yüksek' ölü sayısı kaydedildi

Benzer haberler

PKK'lı teröristin yakalanması şehit ailesini mutlu etti

PKK'lı teröristin yakalanması şehit ailesini mutlu etti

AK Parti'li Kurtulmuş: Ekonomik sorunları çözmek için olağanüstü gayretle mücadele ediyoruz

Silah kazası sonucu şehit olan asker Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı

İki askeri şehit edip bir çocuğu öldürdüğünü itiraf eden PKK'lı terörist tutuklandı

İki askeri şehit edip bir çocuğu öldürdüğünü itiraf eden PKK'lı terörist tutuklandı
İkna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 2 terörist daha teslim oldu

İkna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 2 terörist daha teslim oldu

Şehit Uzman Onbaşı Kaya'nın naaşı Gaziantep'teki şehitliğe nakledildi

Şehit Uzman Onbaşı Kaya'nın naaşı Gaziantep'teki şehitliğe nakledildi