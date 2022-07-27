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Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde iki asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu 2 sözleşmeli erin şehit olduğunu bildirdi.

İsmet Karakaş, Talat Ünver, Halil İbrahim İdik   | 27.07.2022
Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde iki asker şehit oldu

Ankara/Kırıkkale

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde dün bölücü terör örgütü mensuplarınca üs birliğine taciz ateşi açıldığı, tank sözleşmeli erler Mevlüt Yoğurtcu ile Mert Otal'ın yaralandığı belirtildi.

Olay sonrası 2 askerin derhal hastaneye sevk edildiği ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadıkları ve şehit oldukları kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi. 

Şehit erlerin naaşı memleketlerine uğurlandı

Şehit erler Mevlüt Yoğurtcu ile Mert Otal için Gaziantep Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Kilis'teki işlemlerinin ardından kara yoluyla Gaziantep'e getirilen Yoğurtcu ve Otal'ın Türk bayrağına sarılı tabutları, silah arkadaşlarının omuzunda pistte kurulan alana getirildi.

Törene, şehidin yakınları Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, 6. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ile diğer protokol üyeleri ile şehidin silah arkadaşları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması, şehitlerin öz geçmişinin okunması ve İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından okunan duanın ardından Yoğurtcu'nun cenazesi Ankara'ya, Otal'ın cenazesi ise Kırıkkale'ye gönderilmek üzere askeri uçağa alındı.

Şehit Mert Otal'ın Kırıkkale'deki ailesine acı haber verildi

Olayda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mert Otal'ın (24) şehadet haberi, Kırıkkale'deki ailesine ulaştı.

Yetkililer, şehidin Keskin ilçesindeki babaevine ve kent merkezindeki annesinin evine sağlık ekipleri eşliğinde giderek acı haberi verdi.

Şehadet haberini duyan yakınları ve komşuları, taziyeye geldi.

Bekar olan şehit Otal'ın babaevine ve annesinin evine Türk bayrağı asıldı.

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