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PKK'lı terörist ikna çalışmaları sonucu teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK'dan kaçan bir örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Kemal Karadağ   | 16.05.2022
PKK'lı terörist ikna çalışmaları sonucu teslim oldu

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, teslim olan örgüt mensubunun 1993'te terör örgütüne katıldığı, Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak 2022'den itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 31'e yükseldi.

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