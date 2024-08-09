Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı binanın yıkımına başlandı
İstanbul
Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı binanın yıkım çalışmalarına başlandı.
Orhangazi Mahallesi'ndeki olayın ardından trafiğe kapatılan caddeye yıkım için iş makineleri getirildi. Binanın yıkımına başlandı.
Olay
Pendik'te 7 Ağustos Çarşamba günü akşam saatlerinde bir İETT otobüsü, Orhangazi Mahallesi Vatan Caddesi'nde seyir halindeyken önce elektrikli kasalı yük taşıma motosikletine, sonra 4 katlı binanın girişindeki berber dükkanına çarpmıştı.
Kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırılmış, binanın, otobüsün çarptığı taraftaki kolonu hasar görmüştü.
Bina tedbiren boşaltılmış, apartmanın elektrik, su ve doğal gazı kesilmişti.
Binanın girişindeki berber dükkanına 4 çelik destek kolonu yerleştirilerek, İETT otobüsü vinç yardımıyla bölgeden kaldırılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.