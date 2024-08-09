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Pendik'te, İETT otobüsünün çarpması sonucu kolonları hasar gören ve boşaltılan binanın yıkımı yapılıyor Lübnan Hizbullahı’nın olası hedeflerinden İsrail'in Hayfa kentinden yayındayız
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Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı binanın yıkımına başlandı

Mehmet Yusuf Melikoğlu, Şükrü Gündüz  | 09.08.2024 - Güncelleme : 09.08.2024
Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı binanın yıkımına başlandı Fotoğraf: Osman Bakır/AA

İstanbul

Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı binanın yıkım çalışmalarına başlandı.

Orhangazi Mahallesi'ndeki olayın ardından trafiğe kapatılan caddeye yıkım için iş makineleri getirildi. Binanın yıkımına başlandı.

Olay

Pendik'te 7 Ağustos Çarşamba günü akşam saatlerinde bir İETT otobüsü, Orhangazi Mahallesi Vatan Caddesi'nde seyir halindeyken önce elektrikli kasalı yük taşıma motosikletine, sonra 4 katlı binanın girişindeki berber dükkanına çarpmıştı.

Kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırılmış, binanın, otobüsün çarptığı taraftaki kolonu hasar görmüştü.

Bina tedbiren boşaltılmış, apartmanın elektrik, su ve doğal gazı kesilmişti.

Binanın girişindeki berber dükkanına 4 çelik destek kolonu yerleştirilerek, İETT otobüsü vinç yardımıyla bölgeden kaldırılmıştı.

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