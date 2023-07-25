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Pendik'te arızalanan İETT otobüsü yolda kaldı

Pendik'te, sefer halindeyken arızalanan İETT otobüsündeki yolcular araçtan indirildi.

Şükrü Gündüz  | 25.07.2023 - Güncelleme : 25.07.2023
Pendik'te arızalanan İETT otobüsü yolda kaldı

İstanbul

Maltepe Cevizli'den hareket eden "KM 23" numaralı İETT otobüsü, Pendik'teki Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında arızalandı.

Aracı durduran otobüs şoförü yolcuların en yakın durağa giderek, gelecek başka bir otobüsü beklemesi gerektiğini söyledi.

Durağa giderek bir süre bekleyen yolcular duruma tepki gösterdi.


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