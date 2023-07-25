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HSK, Yargıtaya 6 yeni üye seçti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulunca Yargıtaya 6 yeni üye seçildi.

Mehmet Tosun, Kemal Karadağ  | 25.07.2023 - Güncelleme : 25.07.2023
HSK, Yargıtaya 6 yeni üye seçti

Ankara

Alınan bilgiye göre Genel Kurul, Yakup Moğul, Yılmaz Çiftçi, Okan Albayrak, Yeşim Garipoğlu Özen, Hakan Türkön ve Seyfi Han'ı Yargıtay üyeliğine seçti.

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