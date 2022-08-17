Pençe-Kaplan bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara
Pençe-Kaplan bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki teröristlere karşı mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.