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Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve futbolcu Uğur Çiftçi, İsveç'in Malmö takımıyla yarın deplasmanda oynayacakları ilk maç öncesinde Yeni Malmö Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Royal Antwerp Futbol Takımı Teknik Direktörü Mark van Bommel ile bir takımdan bir futbolcu, yarın Medipol Başakşehir ile oynayacakları maç öncesi Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.
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Gündem

Pençe-Kaplan bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İsa Toprak   | 17.08.2022
Pençe-Kaplan bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Pençe-Kaplan bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki teröristlere karşı mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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