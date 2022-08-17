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Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve futbolcu Uğur Çiftçi, İsveç'in Malmö takımıyla yarın deplasmanda oynayacakları ilk maç öncesinde Yeni Malmö Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Royal Antwerp Futbol Takımı Teknik Direktörü Mark van Bommel ile bir takımdan bir futbolcu, yarın Medipol Başakşehir ile oynayacakları maç öncesi Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Mişri'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Mişri'yi kabul etti.

Mümin Altaş   | 17.08.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Mişri'yi kabul etti Fotoğraf: Murat Kula/AA

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