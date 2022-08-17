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Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev: Türkiye'nin FETÖ ile ilgili hassasiyetlerinin farkındayız

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, "Türkiye'nin FETÖ ile ilgili hassasiyetlerinin farkındayız. Bizim güvenlik teşkilatımız bu konuda sıkı çalışıyorlar ve görüşüyorlar." dedi.

Emre Karaca, Fuat Kabakcı   | 17.08.2022
Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev: Türkiye'nin FETÖ ile ilgili hassasiyetlerinin farkındayız

Ankara

Kulubayev, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ankara'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu ile görüşmelerinde FETÖ konusunda da fikir alışverişinde bulunduklarını kaydeden Kulubayev, "Türkiye'nin FETÖ ile ilgili hassasiyetlerinin farkındayız. Bizim güvenlik teşkilatımız bu konuda sıkı çalışıyorlar ve görüşüyorlar. Dışişleri ve hükümet ile ilgili yardım gerekiyorsa bu konuları görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

Göreve başladıktan sonra Türk devletlerinin içinde ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yaptığını belirten Kulubayev, Türkiye'deki temaslarının çok verimli geçtiğini kaydetti.

Kulubayev, Kırgızistan ile Türkiye'nin arasındaki siyasi ilişkilerin en yüksek düzeyde olduğuna işaret ederek, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki iletişimin en yüksek seviyede devam ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Kırgızistan'a resmi ziyaret için yakın zamanda beklediklerini söyleyen Kulubayev, "Orada Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantısını düzenlemeye hazırız. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov dört gözle bekliyor. İki ülke arasında ticaret, yatırım, kültür bağlantısı en yüksek seviyededir. Konuştuğumuz gibi bu senenin sonunda inşallah bir milyar dolar ticari hacme ulaşmış olacağız." diye konuştu.

Kulubayev, Rusya koridoru kapalı olduğu için Avrupa'dan gelen ürünlerin Türkiye üzerinden geldiğini ve iki ülke yöneticilerinin yakın zamanda bir araya geleceklerini düşündüğünü söyledi.

"Türkiye'nin Kırgızistan'a desteğini bağımsızlığından bu yana hissediyoruz"

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 30. yıl dönümünde olduklarını anımsatan Kulubayev, "Türkiye'nin Kırgızistan'a desteğini bağımsızlığından bu yana hissettiklerini" ve bazı eksikliklerin de hükümet seviyesindeki görüşmeler sonucunda tamamlanacağını belirtti.

Kırgızistan'daki Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi'nde Kırgız öğrencilerin çok güzel bir eğitim aldıklarını söyleyen Kulubayev, "Orta Asya'da Maarif okulu açıldı. Onu destekliyoruz. Çocuklar Maarif Okulları'nda okumak istiyorlar. Biz de bunu destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmaların fiyatları arttırdığına değinen Kulubayev, gıda güvenliğiyle ilgili olarak da transit taşımanın Türkiye'den geçtiğini ve bu konuyla ilgili olarak da Türk tarafıyla diyaloglarının devam edeceğini söyledi.

Kulubayev, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda arabuluculuk yapmasını çok önemsediklerini belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış siyaseti dünya genelindeki gıda krizine, açlığa ve Ukrayna'daki barışa yönelik adımlara destek veriyor ve sizin bu politikalarınızdan dolayı biz gurur duyuyoruz." dedi.

"Türkiye üzerinden dünyayla bağlantı kurmak istiyoruz"

Kulubayev, son dönemde dünya genelindeki gelişmelerin ardından önemi artan Orta Asya ve Çin'e ulaşan Hazar geçişli Orta Koridor'a ilişkin soruyu şu şekilde yanıtladı:

"Orta Asya ülkelerinin transit geçiş seviyesi yüksek, onun için şu anki durumda transit lojistiği sıkıntıda. Gıda güvenliği önemli. Yükler Avrupa'dan Asya'ya, Asya'dan Avrupa'ya, Orta Asya, Hazar Denizi ve Türkiye üzerinden geçmektedir. Bu koridor Kırgızistan için de çok önemlidir. Bu konuda yapılan üçlü toplantılara çok önem verdik. Bu koridora katılmak için ilgi gösteriyoruz."

Kulubayev, ülkeler arası bağlantıların gerçekleşmesi için Kırgızistan'ın öneminin arttığını kaydetti.

Ülkelerinin okyanuslara sınırı olmadığını belirten Kulubayev, "gelecekte Türkiye, Hazar ve Çin üzerinden (koridor vasıtasıyla) bağlantı kurmak istediklerini" vurguladı.

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