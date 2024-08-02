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Pegasus'tan bu geceki İran, Irak ve Ürdün uçuşlarına düzenleme

Pegasus Hava Yolları, bu gece İran, Irak ve Ürdün'e yapılması planlanan seferlerde düzenlemeye gitti.

Kenan Irtak  | 02.08.2024 - Güncelleme : 02.08.2024
Pegasus'tan bu geceki İran, Irak ve Ürdün uçuşlarına düzenleme

İstanbul

Edinilen bilgiye göre, İsrail ile İran arasında yaşanan gerginlik nedeniyle İran, Irak ve Ürdün'e bu gece yapılması planlanan seferlerin saatleri, yarın gündüz saatlerinde iniş yapılacak şekilde yeniden düzenlendi.

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