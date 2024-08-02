Pegasus'tan bu geceki İran, Irak ve Ürdün uçuşlarına düzenleme
Pegasus Hava Yolları, bu gece İran, Irak ve Ürdün'e yapılması planlanan seferlerde düzenlemeye gitti.
İstanbul
Edinilen bilgiye göre, İsrail ile İran arasında yaşanan gerginlik nedeniyle İran, Irak ve Ürdün'e bu gece yapılması planlanan seferlerin saatleri, yarın gündüz saatlerinde iniş yapılacak şekilde yeniden düzenlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.