Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Er ya da geç bu insanlık dışı vahşetin hesabını adalet önünde vereceksiniz
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki gösterdi.
Ankara
Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Eli kanlı katiller ve soykırım suçluları, dünya barışını her platformda gür bir sesle savunan Sayın Cumhurbaşkanımızın adını dahi anamazlar. Türkiye, tarihin doğru tarafında durmaya devam ederken siz ne yaparsanız yapın Gazze'de işlediğiniz soykırımın üstünü kapatamayacak ve er ya da geç bu insanlık dışı vahşetin hesabını adalet önünde vereceksiniz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.