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Pamukkale "traverten temalı jeopark" olma yolunda

UNECSO Dünya Mirası Listesi'nden sonra "ilk 100 jeolojik miras" içerisine de giren Pamukkale için yeni hedef, uluslararası kriterlere uygun "jeopark alanı" olacak.

Sebahatdin Zeyrek   | 07.11.2022
Pamukkale "traverten temalı jeopark" olma yolunda Fotoğraf: Ali Bilge/AA

Denizli

Termal suları, pamuksu travertenleri, antik havuzu, Hierapolis Antik Kenti'ndeki tarihi kalıntıları ve sıcak hava balon turu gibi etkinliklerle turistlerin ilgisini çeken Pamukkale, bilimsel çalışmalar açısından da ilgi odağı haline geldi.

Doğal güzelliğinin yanı sıra bilimsel öneme de sahip travertenler, son olarak 25-28 Ekim'de Uluslararası Jeoloji Bilimleri Birliği (IUGS) tarafından ilk 100 jeolojik miras alanı içinde yerini alarak dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

Dünyada 40 farklı ülke ve 10 ayrı uluslararası kuruluştan 250'den fazla uzmanın katıldığı çalışmada tanıtılan Pamukkale, yer bilimlerinin gelişimi açısından değerlendirilmeye alındı.

Denizli adına organizasyonda sunum yapan TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Kültürel Jeoloji ve Jeolojik Miras Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özkul, AA muhabirine, Pamukkale'nin yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görmeye devam ettiğini söyledi.

Pamukkale'nin jeolojik yönden de üstün değerleri olduğunu vurgulayan Özkul, "Böyle uluslararası bir ortamda tekrar gündeme getirilmesi ve sertifikasyon alması bizler için açıkçası güzel gelişme oldu. Pamukkale'nin değerine değer katmış olduk." dedi.

Jeopark çalışmaları

Bundan sonra jeoparka odaklanacaklarını hatırlatan Özkul, şöyle konuştu:

"Uluslararası Jeoloji Bilimleri Birliği tarafından ilk 100 jeolojik miras içerisine alınmamız hepimize moral oldu. Bir taraftan da jeoparkla ilgili bir projemiz var. Valilik, belediye, ilçe belediyeleri, üniversite ve kamu kurumlarının bu yöndeki çalışmaları hızlanacaktır. Çünkü ilk çalışmamızda 2019'da çalıştay yapmıştık. Yakın zamanda Denizli'de uluslararası kriterlere göre jeopark kurma çalışması hızlanacak. Kısa sürede bunun kurulacağını ümit ediyoruz. Çünkü Denizli'de traverten temalı jeopark kurulması bölgemiz için yararlı olacaktır."

İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol ise 10 aylık süreçte 1 milyon 810 bin kişinin Pamukkale'yi ziyaret ettiğini dile getirdi.

Bu yıl açılan Cehennem Kapısı'nı ise yaklaşık 250 bin misafirin görme şansı bulduğunu anlatan Akyol, "Hierapolis Antik Kenti arka planda gerçekten önemli bir merkez. Çünkü Anadolu'nun şu ana kadar korunmuş en önemli mezar şehri olarak ifade ediliyor. Dünyanın her tarafından ziyaretçileri ağırlıyoruz. Ezberleri bozan ziyaretçi akımında birinci Endonezyalıları görüyoruz. Daha sonra Meksikalılar, Brezilya ve dördüncü olarak da Malezyalılar en fazla konuk ettiğimiz misafirler oldu." diye konuştu.

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