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Alanya'da denizde hortum oluştu

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde hortum oluştu.

Mert Cantürk   | 07.11.2022
Alanya'da denizde hortum oluştu

Antalya

İlçede yer yer etkili olan yağış sırasında Konaklı Mahallesi açıklarında hortum oluştuğu gözlendi.

Hortum herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirdi.

Kentin farklı noktalarından görülen hortumu vatandaşlar ve yabancı turistler cep telefonlarıyla kaydetti.

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