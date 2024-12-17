Pakistan'daki okula yapılan terör saldırısında ölenler Ankara'da anıldı
Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Keçiören Belediyesi, 2014'te Peşaver Ordu Devlet Okuluna (APS) yapılan terör saldırısında yaşamını yitirenler için Ankara'da anma töreni düzenledi.
Ankara
Ankara Keçiören Orman Parkı'nda düzenlenen törene, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Zorlu, sivil toplum üyeleri, Keçiören Belediyesi ve Pakistan Büyükelçiliği yetkilileri etkinliğe katıldı.
Cüneyd, burada yaptığı konuşmada, 2014'te ülkesinde Peşaver Ordu Devlet Okulu'na düzenlenen terör saldırısında 144 çocuğun şehit edildiğini hatırlatarak, "O günden bu yana terörle mücadele kararlılığımız daha da güçlendi ve silahlı kuvvetlerimiz terörizme karşı başarılı operasyonlar gerçekleştirdi." dedi.
Terörizmin her türlüsüyle ve bunların tezahürüyle etkili bir şekilde mücadele etmenin önemini vurgulayan Cüneyd, saldırıda hayatını kaybedenlerin anısını canlı tuttuğu için Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.
Cüneyd, saldırıda şehit olanların anısına 2015'te dikilen 144 ağacın Pakistan ve Türkiye halkının terörle mücadele konusundaki güçlü kararlılığını yansıttığını kaydetti.
"Türkiye halkı Pakistanlı kardeşlerinin yanında"
Zorlu da Türkiye'nin Pakistan ile güçlü dayanışmasının yeniden teyit edildiğini ifade ederek, Türk halkının özellikle terörle mücadelede ve hayatın her alanında Pakistanlı kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.
Konuşmaların ardından, Büyükelçi Cüneyd, Zorlu ve diğer yetkililer APS Peşaver Şehitleri Anıtı'na çelenk koydu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.