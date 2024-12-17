AFAD'ın Sednaya Hapishanesi'ndeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Şam'daki Sednaya Hapishanesi'nde başlattığı arama kurtarma çalışmaları, 120 personel, 43 araç ve 4 arama köpeğiyle sürüyor.
Ankara
AFAD'dan yapılan açıklamada, AFAD Başkanı Okay Memiş başkanlığında Hatay'dan hareket eden ekiplerin Şam'da bulunan Sednaya Hapishanesi'ne ulaştığı hatırlatıldı.
Şam Büyükelçiliği koordinasyonunda yerel otoritelerin talebi üzerine başlayan çalışmalarda 120 personel, 4 arama köpeği ve 43 aracın görev aldığı kaydedildi.
AFAD ekipleri, devrik lider Beşşar Esed'in işkence merkezi Sednaya Hapishanesi'nde mahsur kaldığı düşünülen kişiler için arama tarama ve kurtarma faaliyetlerine başladı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) December 16, 2024
AFAD Başkanı Okay Memiş, Sednaya Hapishanesi'ndeki çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu ⤵️
❝Burada duvar… pic.twitter.com/c5gwoiF12s
Açıklamada, "Uzman ekiplerimizin büyük bir titizlikle yürüttüğü çalışmalarda, duvar arkası görüntüleme cihazı, yer radarı, sismik akustik dinleme cihazı gibi tüm teknik imkan ve ekipmanlar kullanılıyor. İnsani yardımdan, arama kurtarmaya tüm ihtiyaçlarında Suriyeli kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. İnsanımız için ülkemizde, insanlık için sınırlarımızın ötesinde." denildi.
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• 43 araç— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) December 16, 2024
• 120 personel
AFAD ekipleri, devrik lider Beşşar Esed'in işkence merkezi Sednaya Hapishanesi'nde mahsur kaldığı düşünülen kişiler için arama tarama ve kurtarma faaliyetlerine başladı https://t.co/IOlgDyP8b8 pic.twitter.com/5itufjlnBP