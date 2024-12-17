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AFAD'ın Sednaya Hapishanesi'ndeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Şam'daki Sednaya Hapishanesi'nde başlattığı arama kurtarma çalışmaları, 120 personel, 43 araç ve 4 arama köpeğiyle sürüyor.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 17.12.2024 - Güncelleme : 17.12.2024
AFAD'ın Sednaya Hapishanesi'ndeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Ankara

AFAD'dan yapılan açıklamada, AFAD Başkanı Okay Memiş başkanlığında Hatay'dan hareket eden ekiplerin Şam'da bulunan Sednaya Hapishanesi'ne ulaştığı hatırlatıldı.

Şam Büyükelçiliği koordinasyonunda yerel otoritelerin talebi üzerine başlayan çalışmalarda 120 personel, 4 arama köpeği ve 43 aracın görev aldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Uzman ekiplerimizin büyük bir titizlikle yürüttüğü çalışmalarda, duvar arkası görüntüleme cihazı, yer radarı, sismik akustik dinleme cihazı gibi tüm teknik imkan ve ekipmanlar kullanılıyor. İnsani yardımdan, arama kurtarmaya tüm ihtiyaçlarında Suriyeli kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. İnsanımız için ülkemizde, insanlık için sınırlarımızın ötesinde." denildi.

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