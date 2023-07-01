Dolar
26.05
Euro
28.49
Altın
1,920.00
ETH/USDT
1,927.60
BTC/USDT
30,607.00
BIST 100
5,759.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Başkent Ankara'da Kurban Bayramı tatilinin son günlerinde vatandaşların dönüş yolculuğu nedeniyle Samsun Yolu’nda trafik yoğunluğu yaşanıyor
logo
Gündem

Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangınında 2 dekarlık alan zarar gördü.

Ersin Şimşek  | 01.07.2023 - Güncelleme : 01.07.2023
Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Osmaniye

İlçeye bağlı Yarbaşı beldesi Payamlı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne ait 4 arazöz, 1 su tankı ile 25 işçi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre 2 dekarlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü İstanbul'da kutlandı
Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Artık denizlerimizdeki egemenlik haklarımızdan asla taviz vermeyen bir Türkiye var
Bakan Uraloğlu: Türkiye'nin denizcilikte dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olacağına inancımız tam
Karaismailoğlu: Türkiye’nin Mavi Vatan’daki hakimiyetini artıracak çalışmalara devam edilecek

Benzer haberler

Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Osmaniye'de fırtına ve sağanak etkili oldu

Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü

Osmaniye'de depremzedelerin kaldığı konteynerlere klima takılıyor

Osmaniye'de depremzedelerin kaldığı konteynerlere klima takılıyor
Osmaniye'de protokol üyeleri, konteyner kentte kalan depremzedelerle bayramlaştı

Osmaniye'de protokol üyeleri, konteyner kentte kalan depremzedelerle bayramlaştı
Köyündeki taşlık araziyi lavanta bahçesine dönüştürdü

Köyündeki taşlık araziyi lavanta bahçesine dönüştürdü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet