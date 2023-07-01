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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinden Demir: Oğlum neredeysen gel güvenlik güçlerimize teslim ol

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarını istiyor.

Mehmet Sıddık Kaya  | 01.07.2023 - Güncelleme : 01.07.2023
Diyarbakır annelerinden Demir: Oğlum neredeysen gel güvenlik güçlerimize teslim ol Fotoğraf: Mehmet Sıddık Kaya - AA

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1398'inci gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyen annelerden Güzide Demir, oğlu Aziz'e kavuşmak için eylemini sürdüreceğini söyledi.

Evladına duyduğu özlemi dile getiren Demir, şöyle konuştu:

"Çocuğumuzu almadan buradan gitmeyeceğiz. Burada kararlıyız. Oğlumu HDP'den istiyorum. Oğlumu bana versinler. Oğlumdan ne istediler? Oğlum yetimdi. Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim. Oğlum Aziz neredeysen gel güvenlik güçlerimize teslim ol. Seni çok özlemişim. Gençliğine hasret kaldım. 8 senedir seni bekliyorum. Sana hem annelik hem babalık yaptım oğlum. Gel eve, orası senin yerin değil."

Evladı için eyleme destek veren Ömer Tokay da evlat mücadelesinin sürdüğünü ifade etti.

Oğluna kavuşana kadar eylemine devam edeceğini kaydeden Tokay, "Yaz, kış demeden hepimiz buradayız. Eylemimize devam ediyoruz. Oğlum gel güvenlik güçlerine teslim ol. Kardeşlerin, ağabeylerin seni özlemiş. Kararlığımız devam edecek. Bütün ailelerin çocukları gelene kadar buradan kalkmayacağız." dedi.



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