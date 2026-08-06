Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de çıkan orman yangınlarının ardından hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Orman yangınından etkilenen 5 ilde hasar tespit çalışmaları tamamlandı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de çıkan orman yangınlarının ardından hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Bakan Kurum, konuya ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımında, "Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de 92 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildi. Bugüne kadar olduğu gibi yine milletimizin yanında olacak ve yaraları hızlı bir şekilde saracağız. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Kurum'un paylaştığı verilere göre, Muğla'da 43, Antalya'da 20, Aydın'da 20, Balıkesir'de 6, Mersin'de 3 olmak üzere toplam 92 bağımsız bölüm ağır hasar gördü veya yıkıldı.

Hasar gören 92 bağımsız bölümün 58'inin ise konut olduğu belirlendi.

Bakan Yardımcısı Bulut, orman yangınından etkilenen mahalleleri ziyaret etti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre de, sıcaklığın ve rüzgarın şiddetini artırdığı 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında çıkan orman yangınları sonrası Bakanlığın Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışmalarını tamamladı.

Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, orman yangınından etkilenen Antalya'nın Kumluca ilçesi Yazır Mahallesi ile Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Bayır, Çatak, Dereköy ve Sarıyer mahallelerinde incelemelerde bulundu.

Koordinasyon toplantısında son durumu değerlendiren Bulut, vatandaşların taleplerini dinledi.

Bulut, ziyareti sırasında Bakan Kurum'u arayarak, son durum hakkında bilgi verdi. Vatandaşlara seslenen Bakan Kurum da diğer afetlerde olduğu gibi burada da devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu söyledi.