İsrail ordusunun, Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bugüne kadar geçen yaklaşık 300 günde İsrail ordusunun, 4 bin 91 kez ihlal gerçekleştirdiği; saldırılarda 1254 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail, üzerinden yaklaşık 300 gün geçen Gazze'deki ateşkesi 4 binden fazla kez ihlal etti İsrail ordusunun, Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bugüne kadar geçen yaklaşık 300 günde İsrail ordusunun, 4 bin 91 kez ihlal gerçekleştirdiği; saldırılarda 1254 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Hükümeti Medya Ofisi, İsrail'in 2 yıldan uzun süre ağır saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesin üzerinden geçen 300 güne ilişkin rapor yayımladı.

Rapora göre, ateşkese rağmen düzenlenen saldırılarda en az 1254 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 4 bin 121 kişi yaralandı. Ayrıca geçen bu 300 günde 159 Filistinli Gazze Şeridi'nde alıkonuldu.

İsrail ordusu, Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana Gazze Şeridi'nde 4 bin 91'den fazla ihlal gerçekleştirdi.

İnsani yardımların kısıtlanması

Bunların yanı sıra gıda ve insani yardım taşıyan tırların Gazze Şeridi'ne girişi kısıtlandı; tedavi başta olmak üzere bölgeden çıkması gereken Filistinlilerin seyahatine ağır kısıtlamalar getirildi.

Ateşkese göre sınır kapılarından Gazze Şeridi'ne bugüne kadar 180 bin yardım tırının girmesi gerekiyordu. Ancak bu sürede sadece 63 bin 94 tır bölgeye giriş yapabildi.

Seyahat kısıtlaması

Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı Refah Sınır Kapısı'ndan geçişlerde de ciddi kısıtlamalar uygulandı.

Ateşkes anlaşmasına göre, bu süreçte başta tedavi amacıyla bölgeden ayrılması gerekenler olmak üzere 27 bin 400 kişiden yalnızca 10 bin 73'ünün, yani yaklaşık yüzde 39'unun seyahatine izin verildi.

Filistin hükümeti, İsrail'in Filistin halkını sistematik şekilde hedef alan ve yok etmeyi amaçlayan politikaları ile aralıksız sürdürdüğü cinayetleri en güçlü ifadelerle kınadı.

Gazze Şeridi'nde her geçen gün kötüleşen insani durumun tüm sorumluluğunun İsrail'e ait olduğu kaydedildi.

Hükümet ayrıca arabulucu ülkeler ile ateşkes anlaşmasının garantörlerine, "İsrail'i anlaşmanın tüm maddelerini uygulamaya ve süregelen ihlallerine son vermeye zorlama" çağrısında bulundu.