Romanya Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Barna ile bir araya gelen Bakan Yumaklı "Tarımsal ticaret hacmimizi artırma adımlarını, kırsal kalkınma tecrübelerimizi ve tarım teknolojileri alanındaki işbirliği fırsatlarını değerlendirdik" dedi.

Bakan Yumaklı, Rumen mevkidaşı Barna ile bir araya geldi Romanya Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Barna ile bir araya gelen Bakan Yumaklı "Tarımsal ticaret hacmimizi artırma adımlarını, kırsal kalkınma tecrübelerimizi ve tarım teknolojileri alanındaki işbirliği fırsatlarını değerlendirdik" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Romanya Ara Hükümet Başbakan Yardımcısı, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Tanczos Barna ile bir araya geldi.





Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Barna ve Romanya heyetini Bakanlık'ta misafir ettiğini belirterek, "Tarımsal ticaret hacmimizi artırma adımlarını, kırsal kalkınma tecrübelerimizi ve tarım teknolojileri alanındaki işbirliği fırsatlarını değerlendirdik. Romanya ile tarım alanındaki ortak adımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.