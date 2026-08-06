Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2026-2027 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarını kilogram başına Giresun kalite için 255 lira, levant kalite için 250 lira olarak duyurdu.

TMO, 2026-2027 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarını belirledi Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2026-2027 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarını kilogram başına Giresun kalite için 255 lira, levant kalite için 250 lira olarak duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, belirlenen fiyatlarla, fındık üreticilerinin depolama ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması ile pazarlama kaynaklı yaşanabilecek sıkıntıların giderilmesi amaçlandı.

Bu kapsamda, 2026-2027 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre Giresun kalite için kilogram başına 255 lira, levant kalite için kilogram başına 250 lira oldu.

Yüksek randımanlı fındığa (yüzde 50 randıman üzerindeki her artı 1 randıman için) Giresun kalitede kilogram başına 5,1 lira, levant kalitede kilogram başına 5 lira ilave fiyat verilecek.

TMO'dan yapılan açıklamaya göre, fındık piyasalarında istikrarın sağlanması, üreticilerin pazarlama sorunlarının ortadan kaldırılarak depolama ve finansman ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla kabuklu fındık alım fiyatları Tarım ve Orman Bakanlığınca kamuoyuyla paylaşıldı.

Bu kapsamda, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre uygulanacak alım fiyatları Giresun kalite için kilogram başına 255 lira, levant kalite için kilogram başına 250 lira, sivri kalite için kilogram başına 145 lira olarak belirlendi. Yüksek randımanlı fındığa (yüzde 50 randıman üzerindeki her artı 1 randıman için) Giresun kalitede kilogram başına 5,1 lira, levant kalitede kilogram başına 5 lira ilave fiyat verilecek.

Kabuklu fındık alımları 24 Ağustos'ta başlayacak

Kabuklu fındık alımları 24 Ağustos'tan itibaren ilk etapta 16 noktada başlayacak, hasat durumuna göre 61 noktaya kadar çıkarılabilecek. Alımlar, "randevulu" yapılacak, randevu sistemi, tüm alım noktaları için, 17 Ağustos saat 09.00'dan itibaren aktif hale getirilecek.

Fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, personel ve finansman hazırlıkları tamamlanırken, Ofis, kabuklu fındık alımlarını fiziksel analizle yapacak.

Kabuklu fındık alım esasları

Rutubet oranı yüzde 6,5'e kadar, sağlam iç fındık oranı yüzde 40 ve üzeri, buruşuk iç fındık oranı yüzde 10 ve altı, çürük ve bozuk iç fındık oranı yüzde 7 ve altı, yabancı madde oranı (taş, toprak gibi) yüzde 0,5 ve altı, çatlak, kırık ve kabuklu fındık içerisinde bulunan iç fındık oranı yüzde 10 ve altında olan, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı tüm fındıklar satın alınacak.

Eski yıl mahsulü ve eski ile yeni yıl mahsullerinin karışımı olan ürünler "kesinlikle" satın alınmayacak. Üreticilerin TMO'ya ürün teslim ederken rutubetten dolayı sıkıntı yaşamamaları için ürünlerini kurutmaya azami özen göstermeleri ve ürünlerini belirtilen standartlara göre hazırlamaları gerekiyor.

Üreticilerin Tarım ve Orman il/ilçe müdürlükleriyle irtibata geçerek 2026 yılı için ÇKS bilgilerini güncellemeleri ve ürünlerini randevu tarihinde TMO alım noktalarına getirmeleri önem arz ediyor.

Ürün bedeli 21'inci günden itibaren yatırılacak

Ürün bedeli ödemeleri, ürün teslimatını takip eden 21'inci günden itibaren üreticilerin banka hesaplarına aktarılacak.

Üreticiler randevularını, internet üzerinden https://randevu.tmo.gov.tr adresinden, e-Devlet üzerinden veya TMO iş yerleri alım noktalarına bizzat müracaat ederek alabilecek.

Alımlar sırasında üretici memnuniyetini sağlamak ve aksaklıkları gidermek ön planda olacak. Bu kapsamda üreticiler, Genel Müdürlükte kurulan "Alo Ürün Hattı'ndan (0 312 416 34 10/8 hat)" fındık alımları konusunda bilgi alabilecek.

Öte yandan, açıklamada, alım noktalarının bağlı bulunduğu başmüdürlüklerin irtibat numaraları ve adresleri de paylaşıldı.