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Muğla’nın Milas İlçesinde ormanlık alandaki yangının Kemerköy Termik Santrali’ne yaklaşmasının ardından içeride bulunan işçiler tahliye edildi.
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Orman yangını Kemerköy Termik Santrali'nin tel örgülerine kadar yaklaştı

Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını Kemerköy Termik Santrali'nin tel örgülerine kadar yaklaştı.

Ali Ballı   | 04.08.2021
Orman yangını Kemerköy Termik Santrali'nin tel örgülerine kadar yaklaştı Fotoğraf: Ali Rıza Akkır / AA

Muğla

Türkevleri Mahallesi'ndeki yangın sarp ve kayalık arazide, zaman zaman da yerleşim yeri yakınlarında etkisini sürdürüyor.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, Kemerköy Termik Santrali'nin bahçesini çevreleyen tel örgülere kadar ulaştı.

Santral çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Alevlere su tankerleri, TOMA'lar ve itfaiye aracı müdahale ediyor.

Kemerköy Termik Santrali personeli tahliye edildi, yanıcı ve patlayıcı maddeler dışarı çıkarıldı.

Bölgedeki rüzgar, çalışmaları zorlaştırıyor.

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