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Manavgat'ta afetzedeler için konteynerler hazırlanıyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangın felaketinden etkilenen mahalle ve köylere yerleştirilen 62 konteynerin kurulumu son aşamaya geldi.

Ömer Ürer,İbrahim Aktaş   | 04.08.2021
Manavgat'ta afetzedeler için konteynerler hazırlanıyor Fotoğraf: Ömer Ürer / AA

Antalya

AFAD tarafından öncelikle yangından en çok etkilenen bölgelerin tespit edilmesi ve uygun alanlar bulunmasının ardından, talep eden aileler için içerisinde 2 oda, mutfak ve duş ve lavabo bulunan 62 konteynerin yerleştirilmesi işlemi sürüyor.

Ekiplerin yoğun çalıştığı alanlarda su, kanalizasyon ve enerji hattı işlemleri bitme aşamasına geldi.

Bu kapsamda Evrenseki ve Kalemler Mahallelerine 25'er, Aşağı Seki ile Yukarı Seki Mahallelerinde de 6'şar olmak üzere toplam 62 konteyner yerleştirildi. Kurulumu bitme aşamasına gelen yaşam alanlarına afetzedelerin en kısa sürede yerleşmesi planlanıyor.

Söz konusu alanların dışında AFAD tarafından talepler doğrultusunda 160 çadır kurularak vatandaşların acil ihtiyaçları karşılanıyor.

Öte yandan yangından en çok etkilenen Kalemler Mahallesi'nde ise yanan evlerin enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları hızla devam ediyor.

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