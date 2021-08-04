Jandarma, Sikorsky tipi helikoptere su sepeti takarak yangın söndürme faaliyetlerine destek veriyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Teşkilatının bünyesindeki Sikorsky tipi helikoptere su sepeti takılarak yangın söndürme faaliyetlerine destek verildiğini bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Jandarmanın yeni başarısı tarihimizde bir ilk. Jandarma Teşkilatımız bünyesindeki Sikorsky helikoptere su sepeti (bambi) takarak Milas'ta yangın söndürme filosuna katıldı." ifadesini kullandı.
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Jandarma'nın yeni başarısı— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 4, 2021
Tarihimizde bir ilk! 🚁
Jandarma Teşkilatımız bünyesindeki, Sikorsky helikoptere su sepeti (bambi) takarak Milas’ta yangın söndürme filosuna katıldı 👏 pic.twitter.com/uwPZGL37M7