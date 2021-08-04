Euro
10.03
Dolar
8.47
BIST 100
1,413.80
Altın
1,811.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Muğla’nın Milas İlçesinde ormanlık alandaki yangının Kemerköy Termik Santrali’ne yaklaşmasının ardından içeride bulunan işçiler tahliye edildi.
logo
Gündem

Jandarma, Sikorsky tipi helikoptere su sepeti takarak yangın söndürme faaliyetlerine destek veriyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Teşkilatının bünyesindeki Sikorsky tipi helikoptere su sepeti takılarak yangın söndürme faaliyetlerine destek verildiğini bildirdi.

Sefa Şahin   | 04.08.2021
Jandarma, Sikorsky tipi helikoptere su sepeti takarak yangın söndürme faaliyetlerine destek veriyor

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Jandarmanın yeni başarısı tarihimizde bir ilk. Jandarma Teşkilatımız bünyesindeki Sikorsky helikoptere su sepeti (bambi) takarak Milas'ta yangın söndürme filosuna katıldı." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Sağlık Bakanı Koca: BioNTech aşılarımız gelmeye başladı
Türkiye'de 26 bin 822 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 122 kişi hayatını kaybetti
Tüketici dernekleri koronavirüs aşısı olmayana kısıtlama tartışmasını değerlendirdi
AB, 200 milyon doz Novovax aşısı almaya hazırlanıyor

Benzer haberler

Jandarma, Sikorsky tipi helikoptere su sepeti takarak yangın söndürme faaliyetlerine destek veriyor

Jandarma, Sikorsky tipi helikoptere su sepeti takarak yangın söndürme faaliyetlerine destek veriyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Yangında evi zarar gören 912 kişiye yaklaşık 13 milyon lira nakdi yardım yapıldı

Nallıhan Kuş Cenneti'nde çıkan yangın söndürüldü

Bakan Koca, yangınlar nedeniyle Antalya ve Muğla'da toplam 16 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi

Bakan Koca, yangınlar nedeniyle Antalya ve Muğla'da toplam 16 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi
Azerbaycan'dan gelen ikici ekip de Muğla'ya ulaştı

Azerbaycan'dan gelen ikici ekip de Muğla'ya ulaştı
Denizli'deki orman yangınlarının söndürme çalışmalarına Azerbaycan'dan gelen ekipler de destek verdi

Denizli'deki orman yangınlarının söndürme çalışmalarına Azerbaycan'dan gelen ekipler de destek verdi