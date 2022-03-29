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Ordu'da heyelan nedeniyle bahçe ve yollar zarar gördü

Ordu'nun Ünye ilçesinde, heyelan sonucu fındık bahçeleri ile yollar hasar gördü.

Hacer Öztürk   | 29.03.2022
Ordu'da heyelan nedeniyle bahçe ve yollar zarar gördü Fotoğraf: Hacer Öztürk/AA

Ordu

İnkur Mahallesi Armutluk Küme Evleri mevkisinde kar sularının erimesinin ardından heyelan meydana geldi.

Heyelan nedeniyle bazı fındık bahçelerinde ve yollarda hasar oluştu.

Ünye Belediyesine bağlı ekipler, heyelan sonucu kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Mahalle muhtarı Ömer Yıldırım, gazetecilere, belediye ekiplerinin gerekli çalışmalara başladığını söyledi.

Bu mevkideki fındık bahçelerinde kaymalar olduğunu anlatan Yıldırım, "Afet bölgesinde olmamız ve bu yıl kar yağışının yoğun olmasından dolayı mahallemizde toplamda yaklaşık 200 dönüm fındık bahçesinde heyelan yaşandı. Burada evlerimizde hasarımız yok." diye konuştu.

İnkur Mahallesi Kabadayı Küme Evleri mevkisinde de geçen ay heyelan nedeniyle 14 ev tahliye edilmişti.

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